गोरखपुर में गहराया कूड़ा निस्तारण का संकट, सुथनी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का काम ठप
सुथनी इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी में कूड़ा प्रबंधन पटरी पर नहीं है, जिससे गोरखपुर में कूड़ा निस्तारण का संकट गहरा गया है।
जागरण संवददाता, गोरखपुर। सुथनी इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी में कूड़ा प्रबंधन अब तक पटरी पर नहीं आ सका है। एनटीपीसी में कूड़े से कोयला बनने का काम बंद हो गया है। यहां वर्तमान में केवल कूड़े की छंटाई हो रही है।
इसके अलावा गीले और सूखे कूड़े को अलग करने के लिए ट्रामल भी स्थापित नहीं हो सका है। सहजनवा जीरो प्वाइंट के पास गिरने वाले कूड़े को लेकर मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद नगर निगम ने सुथनी में ट्रामल स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है।
इसके बावजूद कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकी है। वहीं, आईओसीएल का प्लांट भी अब तक स्थापित नहीं हो सका है। इससे कूड़े के निस्तारण को लेकर संकट बना हुआ है और नगर निगम के सामने कूड़ा प्रबंधन की चुनौती बरकरार है।
नगर निगम का मानना है कि बड़ी मात्रा में उत्पन्न होने वाले कचरे का यदि स्रोत पर ही पृथक्करण और निस्तारण किया जाए तो मिश्रित कचरे की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आएगी। इससे रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलेगा, वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण संभव होगा और लैंडफिल साइटों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा।
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