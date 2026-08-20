गोरखपुर में गहराया कूड़ा निस्तारण का संकट, सुथनी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का काम ठप

जागरण संवददाता, गोरखपुर। सुथनी इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी में कूड़ा प्रबंधन अब तक पटरी पर नहीं आ सका है। एनटीपीसी में कूड़े से कोयला बनने का काम बंद हो गया है। यहां वर्तमान में केवल कूड़े की छंटाई हो रही है।

इसके अलावा गीले और सूखे कूड़े को अलग करने के लिए ट्रामल भी स्थापित नहीं हो सका है। सहजनवा जीरो प्वाइंट के पास गिरने वाले कूड़े को लेकर मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद नगर निगम ने सुथनी में ट्रामल स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

इसके बावजूद कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकी है। वहीं, आईओसीएल का प्लांट भी अब तक स्थापित नहीं हो सका है। इससे कूड़े के निस्तारण को लेकर संकट बना हुआ है और नगर निगम के सामने कूड़ा प्रबंधन की चुनौती बरकरार है।