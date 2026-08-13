गोरखपुर में डॉक्टर ने अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर दी जान, 1.40 करोड़ की ठगी से था परेशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ क्षेत्र के बसंत इंक्लेव अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल से गुरुवार सुबह पशु चिकित्सक डा. परमात्मा सिंह ने कूदकर जान दे दी। परिजन उन्हें खून से लथपथ हालत में पास के निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें जेल भेजी गई जालसाजी की आरोपित गरिमा सिंह का नाम लिखा है। डा. परमात्मा सिंह ने आठ दिन पहले एम्स थाने में गरिमा और गिरोह के विरुद्ध 1.40 करोड़ रुपये की ठगी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, डा. परमात्मा सिंह मूल रूप से मऊ के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के बरबोझी के रहने वाले थे और वर्तमान में गोरखनाथ के बसंत इंक्लेव के बी-213 ब्लाक में परिवार के साथ रह रहे थे। वह पेशे से पशु चिकित्सक थे और वर्तमान में महराजगंज जिले के एक ब्लाक में तैनात थे।

रोते बिलखते परिजन। जागरण डा. परमात्मा सिंह ने पांच अगस्त को एम्स थाने में गरिमा और उसके गिरोह के विरुद्ध 1.40 करोड़ रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपितों में गरिमा के अलावा उसके सेवानिवृत्त रेलकर्मी पिता और शिक्षक पति समेत अन्य लोग शामिल हैं। पुलिस इस मामले में गरिमा और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

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