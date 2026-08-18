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गोरखपुर मंडी में बढ़े प्याज और भिंडी के दाम, बैंगन-गोभी के रेट में आई गिरावट

By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Tue, 18 Aug 2026 02:25 PM (IST)

गोरखपुर में बारिश के कारण सब्जियों के दामों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, जहां प्याज और भिंडी महंगी हुई हैं। वहीं, बैंगन, फूलगोभी और पत्तागोभी के दामों में गिरावट से उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. प्याज ₹5 बढ़कर ₹43 प्रति किलो हुआ।

  2. भिंडी ₹133 और करेला ₹107 प्रति किलो बिक रहा।

  3. बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी के दाम घटे, मिली राहत।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बारिश का सीजन चल रहा है, पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सब्जियों के रेट में भी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। सब्जियों के बढ़ते दामों ने जायकों का स्वाद खराब कर दिया है, ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सब्जी मंडी में हरी सब्जियों और रसोई के आवश्यक सामान की आज ये रही।

आज की मंडी दरों के अनुसार, प्याज के भाव में ₹5 प्रति किलो की बढ़त दर्ज की गई है, जिससे यह ₹43 प्रति किलो पर पहुंच गया है। वहीं, भिंडी ₹133 और करेला ₹107 प्रति किलो के स्तर पर बिक रहे हैं।

सब्जी का भाव

सब्जी आज का भाव कल का भाव बदलाव
प्याज ₹43/किग्रा ₹38 ₹5 बढ़त
भिंडी ₹133/किग्रा ₹127 ₹6 बढ़त
करेला ₹107/किग्रा ₹102 ₹5 बढ़त
बैंगन ₹48/किग्रा ₹52 ₹4 राहत
फूलगोभी ₹33/किग्रा ₹37 ₹4 राहत
पत्तागोभी ₹13/किग्रा ₹18 ₹5 राहत
टमाटर ₹43/किग्रा ₹42 ₹1 मामूली बढ़त
आलू ₹22/किग्रा - स्थिर

दूसरी ओर आम जनता को बैंगन, फूलगोभी और पत्तागोभी के दामों में राहत मिली है। बैंगन और फूलगोभी ₹4 प्रति किलो सस्ते हुए हैं, जबकि पत्तागोभी की कीमत में ₹5 की गिरावट आई है। टमाटर ₹43 प्रति किलो और आलू ₹22 प्रति किलो के स्थिर स्तर पर बने हुए हैं।

अगर बारिश लगातार जारी रही तो सब्जियों के भाव में और ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा सकती है, इसका असर लोगों के किचन में भी देखने को मिल सकता है।

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