गोरखपुर मंडी में बढ़े प्याज और भिंडी के दाम, बैंगन-गोभी के रेट में आई गिरावट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बारिश का सीजन चल रहा है, पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सब्जियों के रेट में भी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। सब्जियों के बढ़ते दामों ने जायकों का स्वाद खराब कर दिया है, ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सब्जी मंडी में हरी सब्जियों और रसोई के आवश्यक सामान की आज ये रही।

आज की मंडी दरों के अनुसार, प्याज के भाव में ₹5 प्रति किलो की बढ़त दर्ज की गई है, जिससे यह ₹43 प्रति किलो पर पहुंच गया है। वहीं, भिंडी ₹133 और करेला ₹107 प्रति किलो के स्तर पर बिक रहे हैं।