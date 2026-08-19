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गोरखपुर मंडी में सब्जियों के भाव में उतार-चढ़ाव, आलू-टमाटर सस्ते तो फूलगोभी और पत्तागोभी महंगी

By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Wed, 19 Aug 2026 09:46 PM (IST)

गोरखपुर की महेवा मंडी में सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव जारी है, आलू और टमाटर 5 रुपये सस्ते हुए। वहीं फूलगोभी और पत्तागोभी 5 रुपये महंगी हो गई हैं, जबकि प्याज भी 1 रुपये सस्ता हुआ है।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. आलू और टमाटर के भाव में 5 रुपये प्रति किलो की गिरावट।

  2. फूलगोभी और पत्तागोभी के दाम 5 रुपये प्रति किलो बढ़े।

  3. बारिश के कारण सब्जियों की आवक और कीमतों में उतार-चढ़ाव।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महेवा स्थित सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम में रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार के मंडी भाव के मुताबिक कुछ सब्जियों की कीमतों में कमी आई है, जबकि कुछ के दाम बढ़े हैं। सबसे ज्यादा गिरावट आलू और टमाटर के भाव में पांच-पांच रुपये प्रति किलोग्राम की रही। वहीं फूलगोभी और पत्तागोभी पांच-पांच रुपये महंगी हुई हैं। बारिश के कारण सब्जियों की आवक और दाम में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

मंडी में आज प्याज 42 रुपये किलो बिका, जो पिछले दिन के मुकाबले एक रुपये सस्ता है। आलू 22 रुपये किलो और टमाटर 38 रुपये किलो रहे। दोनों के भाव में पांच रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत फूलगोभी 38 रुपये किलो और पत्तागोभी 18 रुपये किलो पहुंच गईं। इनके भाव में पांच रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई।

बैंगन 48 रुपये किलो रहा, जो पांच रुपये सस्ता हुआ है। भिंडी 132 रुपये किलो और शिमला मिर्च 117 रुपये किलो पर स्थिर रही। वहीं बीन्स 72 रुपये किलो बिकी, जबकि करेला 103 रुपये किलो रहा।

सब्जियों के आज के भाव

प्याज 42 रुपये/किलो
आलू 22 रुपये/किलो
टमाटर 38 रुपये/किलो
फूलगोभी 38 रुपये/किलो
बैंगन 48 रुपये/किलो
भिंडी 132 रुपये/किलो
पत्तागोभी 18 रुपये/किलो
शिमला मिर्च 117 रुपये/किलो
बीन्स 72 रुपये/किलो
करेला 103 रुपये/किलो

मंडी में सब्जियों के भाव में बदलाव का असर फुटकर बाजार पर भी पड़ सकता है। हालांकि थोक और खुदरा बाजार के भाव में अंतर रहने की संभावना है।

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