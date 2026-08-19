गोरखपुर मंडी में सब्जियों के भाव में उतार-चढ़ाव, आलू-टमाटर सस्ते तो फूलगोभी और पत्तागोभी महंगी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महेवा स्थित सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम में रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार के मंडी भाव के मुताबिक कुछ सब्जियों की कीमतों में कमी आई है, जबकि कुछ के दाम बढ़े हैं। सबसे ज्यादा गिरावट आलू और टमाटर के भाव में पांच-पांच रुपये प्रति किलोग्राम की रही। वहीं फूलगोभी और पत्तागोभी पांच-पांच रुपये महंगी हुई हैं। बारिश के कारण सब्जियों की आवक और दाम में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

मंडी में आज प्याज 42 रुपये किलो बिका, जो पिछले दिन के मुकाबले एक रुपये सस्ता है। आलू 22 रुपये किलो और टमाटर 38 रुपये किलो रहे। दोनों के भाव में पांच रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत फूलगोभी 38 रुपये किलो और पत्तागोभी 18 रुपये किलो पहुंच गईं। इनके भाव में पांच रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई।