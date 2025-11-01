Language
    15 को मऊ में ही रुक जाएगी गोरखपुर-वाराणसी सिटी इंटरसिटी, इन ट्रेनों का बिगड़ा शेड्यूल

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:31 AM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में कादीपुर-सारनाथ स्टेशन के बीच ओवरब्रिज निर्माण के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। 15 नवंबर को गोरखपुर-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस मऊ में ही रुक जाएगी और वाराणसी सिटी-गोरखपुर कैंट एक्सप्रेस मऊ से ही चलेगी। कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी। यह बदलाव निर्माण कार्य के कारण किया गया है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल स्थित कादीपुर-सारनाथ स्टेशन के बीच ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य के चलते विभिन्न तिथियों में ट्रेनों का ब्लाक लिया गया है। कई ट्रेनों का संचालन विभिन्न तिथियों में प्रभावित रहेगा।

    रास्ते में रुककर व विलंबित होने वाली कुछ ट्रेनें

    • 15 नवम्बर को 15129 गोरखपुर-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस वाराणसी सिटी के स्थान पर मऊ में यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी मऊ से वाराणसी सिटी के मध्य निरस्त रहेगी।
    • 15 नवम्बर को 15130 वाराणसी सिटी-गोरखपुर कैंट एक्सप्रेस वाराणसी सिटी के स्थान पर मऊ से चलाई जाएगी। यह गाड़ी वाराणसी सिटी से मऊ के मध्य निरस्त रहेगी।
    • 15 नवम्बर को 15018 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस गोरखपुर से 90 मिनट विलंबित होगी। कर चलाई जाएगी।
    • 15 नवम्बर को 65107 भटनी-वाराणसी सिटी मेमू ट्रेन भटनी से 90 मिनट विलंब से चलेगी।
    • 02, 03, 16 एवं 17 नवम्बर को 15004 गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज चौरी चौरा एक्सप्रेस गोरखपुर से 40 मिनट विलंब से चलेगी।
    • 13 नवम्बर को 15004 गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज चौरी चौरा एक्सप्रेस मार्ग में 10 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी।

