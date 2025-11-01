15 को मऊ में ही रुक जाएगी गोरखपुर-वाराणसी सिटी इंटरसिटी, इन ट्रेनों का बिगड़ा शेड्यूल

पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में कादीपुर-सारनाथ स्टेशन के बीच ओवरब्रिज निर्माण के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। 15 नवंबर को गोरखपुर-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस मऊ में ही रुक जाएगी और वाराणसी सिटी-गोरखपुर कैंट एक्सप्रेस मऊ से ही चलेगी। कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी। यह बदलाव निर्माण कार्य के कारण किया गया है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण