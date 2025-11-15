गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सनी ने पूरी की ट्रेनिंग, अब किकबॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में दिखाएगा जौहर
गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सनी ने किकबॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। वह अब इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और देश का नाम रोशन करने के लिए उत्साहित हैं। सनी की तैयारी जोरों पर है और वह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमए प्रथम सेमेस्टर के छात्र सनी सिंह ने किकबाक्सिंग में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने तीन से 12 नवंबर तक बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शिविर में भाग लेकर प्रशिक्षण पूरा किया है।
सनी 21 नवंबर को अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे सीनियर किकबाक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रतियोगिता में 124 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
सनी उत्तर प्रदेश से एकमात्र खिलाड़ी होंगे, जो इस विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। वे अब तक तीन बार राष्ट्रीय और एक बार अंतरराष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं। कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने उनके प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया और आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।
