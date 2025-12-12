गोरखपुर महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने आई गर्भवती महिला से छेड़खानी, संचालक फरार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने आई गुलरिहा क्षेत्र की एक गर्भवती महिला के साथ छेड़खानी का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि अल्ट्रासाउंड कक्ष में लैब तकनीशियन एवं अल्ट्रासाउंड संचालक अभिमन्यु गुप्ता ने जांच के दौरान अनुचित हरकत की। घबराकर बाहर निकली महिला ने पूरी घटना परिजनों को बताई। कोतवाली पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

गुलरिहा क्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ यह घटना गुरुवार की सुबह हुई। पीड़ित के अनुसार अपने पति के साथ वह अस्पताल आयी थी। डॉक्टर के सुझाव पर अल्ट्रासाउंड कराने गई, तो अकेला पाकर लैब तकनीशियन ने छेड़खानी शुरू कर दी।