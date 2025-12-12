गोरखपुर महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने आई गर्भवती महिला से छेड़खानी, संचालक फरार
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने आई गुलरिहा क्षेत्र की एक गर्भवती महिला के साथ छेड़खानी का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि अल्ट्रासाउंड कक्ष में लैब तकनीशियन एवं अल्ट्रासाउंड संचालक अभिमन्यु गुप्ता ने जांच के दौरान अनुचित हरकत की। घबराकर बाहर निकली महिला ने पूरी घटना परिजनों को बताई। कोतवाली पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।
गुलरिहा क्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ यह घटना गुरुवार की सुबह हुई। पीड़ित के अनुसार अपने पति के साथ वह अस्पताल आयी थी। डॉक्टर के सुझाव पर अल्ट्रासाउंड कराने गई, तो अकेला पाकर लैब तकनीशियन ने छेड़खानी शुरू कर दी।
पीड़ित की माने तो उसने अस्पताल के अधिकारियों को शिकायत दी, मगर अस्पताल प्रशासन ने न तो कार्रवाई की और न ही पुलिस को सूचना दी। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपित अभिमन्यु गुप्ता के खिलाफ छेड़खानी व गलत नीयत से स्पर्श करने समेत संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।
घटना के बाद से आरोपित फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अस्पताल में लगे कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई।
जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉ. जय कुमार ने बताया मामला संज्ञान में है। महिला की शिकायत पर जांच कमेटी गठित कर दी गई है। दोष सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
