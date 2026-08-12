गोरखपुर में बिहार संपर्क क्रांति पर पत्थरबाजी, यात्री की आंख से निकला खून

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही 12566 नंबर की बिहार संपर्क एक्सप्रेस पर सोमवार की देर रात 02:15 बजे के आसपास डोमिनगढ़-गोरखपुर के बीच पत्थरबाजी हो गई। एक पत्थर जनरल कोच के गेट पर मोबाइल से बात कर रहे यात्री देवरिया के रहने वाले अंगद गुप्ता की आंख पर आ लगा।

पत्थर इतना तेज था की यात्री की आंख से खून निकलने लगा। वह दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा। साथी ने संभाला। ट्रेन के गोरखपुर पहुंचने पर रेलवे सुरक्षा बल ने यात्री मित्र कार्यालय में प्राथमिक उपचार कराया। थोड़ा आराम मिलने पर एम्स चला गया, जहां चिकित्सकों ने बताया है कि आंख का पर्दा फटने के साथ खून जमा हो गया है। आंख ठीक होने में समय लगेगा।

20 वर्षीय अंगद ने बताया कि वह अपने मित्र मित्र राज ठाकुर के साथ जनरल टिकट पर बादशाह नगर से गोरखपुर तक की यात्रा कर रहा था। कोच के अंदर गर्मी थी, वह गेट पर बैठकर मोबाइल फोन से बात कर रहा था। ट्रेन डोमिनगढ़ से जैसे ही आगे बढ़ी गोरखपुर से पहले उसकी आंख पर तेज पत्थर लगा।

चोट इतनी तेज थी कि आंख से खून निकलने लगा। दर्द से चिल्लाने लगा। पत्थर किसने चलाया वह देख नहीं पाया। उसके पीछे खड़े साथी के शरीर पर भी एक पत्थर लगा। उसे भी चोट आयी है। गोरखपुर स्टेशन पर इलाज कराने के बाद वह एम्स चला गया। इलाज के बाद भी उसकी आंख नहीं खुल रही है। एम्स में आंख दिखलाने के बाद वह अपने गांव बभनौली पाण्डेय, थाना- लार (देवरिया) चला गया है।

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दरअसल, गोरखपुर-गोंडा रूट पर विशेषकर गोरखपुर से डाेमिनगढ़ के बीच पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं। अंगद जैसे यात्री घायल हो रहे हैं। कहीं कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। दो दिन पहले मुंडेरवा-ओरवारा स्टेशन के बीच 12555 नंबर की गोरखधाम एक्सप्रेस पर पत्थर चल गए। किसी को चोट तो नहीं लगी लेकिन एसी कोच के शीशे चटक गए।