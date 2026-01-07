मुश्किल में सफर: कोहरे से रेल यातायात प्रभावित, साढ़े नौ घंटे विलंब से आई गोरखधाम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर रेल यातायात पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे लंबी दूरी के साथ-साथ पैसेंजर गाड़ियां भी घंटों विलंब से संचालित हो रही हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मंगलवार को गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस साढ़े नौ घंटे विलंबित रही। बठिंडा से चलकर सुबह 10 बजे गोरखपुर पहुंचने वाली ट्रेन शाम 7:26 आई।नरकटियागंज–बढ़नी पैसेंजर ट्रेन तीन घंटे से अधिक की देरी से चली, जबकि ओखा–गोरखपुर एक्सप्रेस लगभग तीन घंटे विलंबित रही।

नई दिल्ली क्लोन स्पेशल अपने निर्धारित समय से पांच घंटे 53 मिनट, गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस करीब डेढ़ घंटे, गोरखपुर माघ मेला विशेष फेयर ट्रेन साढ़े 12 घंटे और गोरखपुर–राप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी से चली। जननायक एक्सप्रेस सवा घंटे, आनंद विहार टर्मिनल–अमृत भारत एक्सप्रेस ढाई घंटे तथा सत्याग्रह एक्सप्रेस डेढ़ घंटे विलंबित रही। नई दिल्ली क्लोन स्पेशल तीन घंटे, चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस दो घंटे और मथुरा–छपरा एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी से चली। वहीं आनंद विहार टर्मिनल–अमृत भारत एक्सप्रेस एक अन्य फेरे में 16 घंटे और थावे–नकहा जंगल डेमू दो घंटे देर से संचालित हुई।