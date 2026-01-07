Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुश्किल में सफर: कोहरे से रेल यातायात प्रभावित, साढ़े नौ घंटे विलंब से आई गोरखधाम

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 07:31 AM (IST)

    कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण गोरखपुर में रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई लंबी दूरी और पैसेंजर ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं, जिससे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कई गाड़ियां घंटों विलंबित, यात्रियों को स्टेशन पर करना पड़ रहा इंतजार। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर रेल यातायात पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे लंबी दूरी के साथ-साथ पैसेंजर गाड़ियां भी घंटों विलंब से संचालित हो रही हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    मंगलवार को गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस साढ़े नौ घंटे विलंबित रही। बठिंडा से चलकर सुबह 10 बजे गोरखपुर पहुंचने वाली ट्रेन शाम 7:26 आई।नरकटियागंज–बढ़नी पैसेंजर ट्रेन तीन घंटे से अधिक की देरी से चली, जबकि ओखा–गोरखपुर एक्सप्रेस लगभग तीन घंटे विलंबित रही।

    नई दिल्ली क्लोन स्पेशल अपने निर्धारित समय से पांच घंटे 53 मिनट, गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस करीब डेढ़ घंटे, गोरखपुर माघ मेला विशेष फेयर ट्रेन साढ़े 12 घंटे और गोरखपुर–राप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी से चली।

    जननायक एक्सप्रेस सवा घंटे, आनंद विहार टर्मिनल–अमृत भारत एक्सप्रेस ढाई घंटे तथा सत्याग्रह एक्सप्रेस डेढ़ घंटे विलंबित रही। नई दिल्ली क्लोन स्पेशल तीन घंटे, चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस दो घंटे और मथुरा–छपरा एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी से चली। वहीं आनंद विहार टर्मिनल–अमृत भारत एक्सप्रेस एक अन्य फेरे में 16 घंटे और थावे–नकहा जंगल डेमू दो घंटे देर से संचालित हुई।

    यह भी पढ़ें- Gorakhpur Weather Today: घने कोहरे ने रोकी धूप, कड़ाके की ठंड से कांपे लोग

    लगातार हो रही देरी के कारण यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे के बीच प्लेटफार्मों पर बैठे यात्री ट्रेनों की सूचना के लिए यात्री उद्घघोषणा का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग इंटरनेट के माध्यम से ट्रेनों की स्थिति जांचने के बाद ही घर से निकल रहे हैं।

    विलंब से चलकर गोरखपुर पहुंचने वाली ट्रेनों के यात्री समय देखकर ही निकल रहे हैं। लेकिन उनको इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा न हो कि इंटरनेट मीडिया के भरोसे कोई गड़बड़ हो जाए। रेलवे प्रशासन के अनुसार कोहरे की स्थिति सामान्य होने पर परिचालन में सुधार की उम्मीद है।