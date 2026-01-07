गोरखपुर में घने कोहरे के कारण ट्रेन की चपेट में आया ट्रैकमैन, मौत से मची सनसनी

Language
    By Jitendra PandeyEdited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:37 PM (IST)

    मृतक संदीप सिद्धार्थ की फाइल फोटो। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर–लखनऊ रेलखंड पर सहजनवा में बुधवार की सुबह घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा हो गया। रेलवे ट्रैक पर कार्य कर रहे एक ट्रैकमैन की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गोंडा जनपद के इटियाथोक थाना के रानीजोत अयाह निवासी 25 वर्षीय संदीप सिद्धार्थ के रूप में हुई है। वह रेलवे में ई-निविदा के माध्यम से कार्यरत था।

    मऊ जनपद के मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के जामपुर निवासी विजय साहनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह रेलवे में एक निजी फर्म के जरिए ट्रैकमैन के पद पर कार्य करता है। बुधवार सुबह वह अपने सहयोगी अनुराग सिंह और संदीप सिद्धार्थ के साथ मगहर से सहजनवा की ओर रेलवे ट्रैक पर कार्य करते हुए जा रहा था।

    इस दौरान कोहरा इतना घना था कि कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच पीछे से अचानक ट्रेन आ गई। ट्रेन की आवाज सुनकर अन्य लोग हट गए, लेकिन संदीप को ट्रेन दिखाई नहीं दी और वह उसकी चपेट में आ गया। इससे संदीप की मौके पर ही मौत हो गई।

    घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी महेश चौबे ने बताया कि सूचना के बाद आवश्यक कार्रवाई की गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।