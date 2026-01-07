गोरखपुर में घने कोहरे के कारण ट्रेन की चपेट में आया ट्रैकमैन, मौत से मची सनसनी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर–लखनऊ रेलखंड पर सहजनवा में बुधवार की सुबह घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा हो गया। रेलवे ट्रैक पर कार्य कर रहे एक ट्रैकमैन की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गोंडा जनपद के इटियाथोक थाना के रानीजोत अयाह निवासी 25 वर्षीय संदीप सिद्धार्थ के रूप में हुई है। वह रेलवे में ई-निविदा के माध्यम से कार्यरत था।

मऊ जनपद के मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के जामपुर निवासी विजय साहनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह रेलवे में एक निजी फर्म के जरिए ट्रैकमैन के पद पर कार्य करता है। बुधवार सुबह वह अपने सहयोगी अनुराग सिंह और संदीप सिद्धार्थ के साथ मगहर से सहजनवा की ओर रेलवे ट्रैक पर कार्य करते हुए जा रहा था।