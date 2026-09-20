गोरखपुर में खेलते-खेलते लापता हुई 18 माह की बच्ची, नाले में मिला शव

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ क्षेत्र के बीआर केमिकल चौराहा स्थित झोपड़ी के नीचे बने नाले में गिरने से 18 माह की बच्ची की मौत हो गई। शनिवार को अचानक बच्ची के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने चार टीमें गठित कर तलाश शुरू किया।

आसपास के रास्तों और संभावित स्थानों पर तलाश के साथ सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन बच्ची कहीं दिखाई नहीं दी। बाद में नगर निगम की टीम के साथ तलाश के दौरान बच्ची का शव उसकी झोपड़ी के नीचे स्थित नाले में मिला। शव मिलने की खबर से परिवार में मातम पसर गया।

बीआर केमिकल चौराहा निवासी रामलखन की 18 माह की बेटी मीना शनिवार सुबह आठ बजे के करीब को अचानक घर के पास से लापता हो गई। काफी देर तक बच्ची नहीं मिली तो मां मंशा देवी ने सुबह 11 बजे पुलिस को सूचना दी।