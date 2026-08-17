300 करोड़ से चमकेगा गोरखपुर, देश की तीन नामी कंपनियां लगाएंगी फैक्ट्री; रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में औद्योगिक निवेश का दायरा अब पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़ रहा है। एथेनाल, दूध और इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े तीन बड़े निवेश प्रस्तावों से करीब 300 करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश होने की उम्मीद है। तीनों निवेशकों की ओर से 300 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की डीपीआर दी जा चुकी है।

परियोजनाओं के लिए धुरियापार और सहजनवा क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। दिवाली के बाद इन कंपनियों को भूखंड आवंटन की तैयारी है। इनके धरातल पर उतरने से जिले में उत्पादन के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

सबसे बड़ा प्रस्ताव धुरियापार के लिए आया है। एथेनाल बनाने वाली कंपनी मदर्स नेचर यहां अपनी फैक्ट्री स्थापित करना चाहती है। कंपनी ने करीब 30 एकड़ जमीन की मांग की है। प्रस्तावित परियोजना में करीब 100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना है। धुरियापार में एथेनाल उत्पादन शुरू होने से इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को और विस्तार मिलने की उम्मीद है।

अमूल की दूध से जुड़ी फैक्ट्री स्थापित करने की तैयारी दूसरी ओर, सहजनवा में अमूल की दूध से जुड़ी फैक्ट्री स्थापित करने की तैयारी है। इसके लिए भूमि उपलब्ध कराने की कवायद चल रही है। दूध प्रसंस्करण से जुड़ी यह इकाई स्थापित होने के बाद क्षेत्र में दुग्ध आधारित उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। स्थानीय स्तर पर दूध की खरीद और इससे जुड़ी आपूर्ति व्यवस्था को भी इसका लाभ मिलने की संभावना है।

इसी क्रम में बिहार के बिहार की गार्नेट इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड ने गीडा में इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े उपकरणों के निर्माण की फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी ने करीब 10 एकड़ जमीन मांगी है और करीब 100 करोड़ रुपये निवेश की योजना है। यहां होटल और लग्जरी भवनों में इस्तेमाल होने वाले इंटीरियर डेकोरेशन के उपकरण तैयार किए जाएंगे। इससे निर्माण क्षेत्र से जुड़े स्थानीय कारोबार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।