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300 करोड़ से चमकेगा गोरखपुर, देश की तीन नामी कंपनियां लगाएंगी फैक्ट्री; रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

By Rajeev Ranjan Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Mon, 17 Aug 2026 08:07 PM (IST)

गोरखपुर में एथेनॉल, दूध और इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े तीन बड़े निवेश प्रस्तावों से लगभग 300 करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं से जिले में उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. गोरखपुर में 300 करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश प्रस्तावित।

  2. एथेनॉल, डेयरी, इंटीरियर डेकोरेशन की तीन बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी।

  3. इन परियोजनाओं से जिले में हजारों नए रोजगार सृजित होंगे।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में औद्योगिक निवेश का दायरा अब पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़ रहा है। एथेनाल, दूध और इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े तीन बड़े निवेश प्रस्तावों से करीब 300 करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश होने की उम्मीद है। तीनों निवेशकों की ओर से 300 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की डीपीआर दी जा चुकी है।

परियोजनाओं के लिए धुरियापार और सहजनवा क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। दिवाली के बाद इन कंपनियों को भूखंड आवंटन की तैयारी है। इनके धरातल पर उतरने से जिले में उत्पादन के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

सबसे बड़ा प्रस्ताव धुरियापार के लिए आया है। एथेनाल बनाने वाली कंपनी मदर्स नेचर यहां अपनी फैक्ट्री स्थापित करना चाहती है। कंपनी ने करीब 30 एकड़ जमीन की मांग की है। प्रस्तावित परियोजना में करीब 100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना है। धुरियापार में एथेनाल उत्पादन शुरू होने से इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को और विस्तार मिलने की उम्मीद है।

अमूल की दूध से जुड़ी फैक्ट्री स्थापित करने की तैयारी

दूसरी ओर, सहजनवा में अमूल की दूध से जुड़ी फैक्ट्री स्थापित करने की तैयारी है। इसके लिए भूमि उपलब्ध कराने की कवायद चल रही है। दूध प्रसंस्करण से जुड़ी यह इकाई स्थापित होने के बाद क्षेत्र में दुग्ध आधारित उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। स्थानीय स्तर पर दूध की खरीद और इससे जुड़ी आपूर्ति व्यवस्था को भी इसका लाभ मिलने की संभावना है।

इसी क्रम में बिहार के बिहार की गार्नेट इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड ने गीडा में इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े उपकरणों के निर्माण की फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी ने करीब 10 एकड़ जमीन मांगी है और करीब 100 करोड़ रुपये निवेश की योजना है। यहां होटल और लग्जरी भवनों में इस्तेमाल होने वाले इंटीरियर डेकोरेशन के उपकरण तैयार किए जाएंगे। इससे निर्माण क्षेत्र से जुड़े स्थानीय कारोबार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।

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तीनों परियोजनाओं को जमीन मिलने के बाद निर्माण और स्थापना की प्रक्रिया शुरू होगी। गीडा की ओर से निवेशकों की जरूरत के मुताबिक जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से केवल प्रत्यक्ष रोजगार ही नहीं, बल्कि परिवहन, पैकेजिंग, आपूर्ति और अन्य सहायक कारोबार में भी गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।

लगातार नए निवेश प्रस्ताव आने से जिले के औद्योगिक क्षेत्र का स्वरूप भी बदल रहा है। एथेनाल, डेयरी और इंटीरियर डेकोरेशन जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश होने से औद्योगिक आधार मजबूत होगा। करीब 300 करोड़ रुपये के इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारना गीडा और जिला प्रशासन के लिए अगली प्राथमिकताओं में शामिल है। -रामप्रकाश, एसीईओ, गीडा