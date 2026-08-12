गोरखपुर में अब नहीं दिखेंगे रसोई गैस सिलिंडर, PNG से रोशन होंगी सोसाइटियां

दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। महानगर में नो सिलिंडर सोसाइटी बनने जा रही हैं। पहले चरण में 10 सोसाइटी का चयन किया जा रहा है। यह वह सोसाइटी हैं जहां पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की लाइन बिछाई जा चुकी है। हर फ्लैट के किचन तक पीएनजी पहुंचाने के बाद तेल कंपनियां ग्राहकों से रसोई गैस सिलिंडर वापस लेंगी। गोरखपुर में पीएनजी लाइन बिछाने का जिम्मा टोरेंट गैस पर है। तारामंडल और राप्तीनगर क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों में टोरेंट गैस पाइप लाइन बिछा चुका है।

मार्च में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के संकट के बाद पीएनजी को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाने के लिए कार्ययोजना बनाई गई। तय किया गया हाउसिंग सोसाइटियों में एलपीजी की जगह पीएनजी पहुंचाने से एलपीजी की मांग में तो कमी आएगी ही, गैस की उपलब्धता भी आसानी से हो सकेगी।

मार्च 2026 के निर्देश में स्पष्ट कर दिया गया है सोसाइटियां पीएनजी को अस्वीकार नहीं कर सकतीं। यानी सोसाइटी में सभी को कनेक्शन लेना ही होगा। कनेक्शन जारी करने के बाद रसोई गैस सिलिंडर का कनेक्शन सरेंडर कराया जाएगा। सिलिंडर जमा कर प्रतिभूति की राशि वापस दिलाई जाएगी।

जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने कहा कि महानगर के जिन इलाकों में पीएनजी की उपलब्धता हो गई है वहां की सोसाइटियों में कनेक्शन के लिए कंपनी के अधिकारी बात कर रहे हैं। सभी फ्लैट में पीएनजी का कनेक्शन पहुंचाना है।



18 हजार से ज्यादा कनेक्शन

गोरखपुर, संतकबीरनगर और बस्ती जिलों में पीएनजी के 18 हजार से ज्यादा कनेक्शन हैं। गीडा क्षेत्र में 50 से ज्यादा औद्योगिक कनेक्शन भी हैं। इसके साथ ही वाणिज्यिक उपयोग में भी पीएनजी का दायरा बढ़ता जा रहा है।

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