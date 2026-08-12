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    गोरखपुर में अब नहीं दिखेंगे रसोई गैस सिलिंडर, PNG से रोशन होंगी सोसाइटियां

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 03:47 PM (GMT+05:30)

    गोरखपुर महानगर में 10 सोसाइटियों को 'नो सिलिंडर' बनाया जा रहा है, जहाँ पीएनजी लाइन बिछ चुकी है और एलपीजी सिलिंडर वापस लिए जाएंगे। टोरेंट गैस द्वारा पी ...और पढ़ें

    पीएनजी की लाइन बिछाई जा रही है। जागरण

    पीएनजी की लाइन बिछाई जा रही है। जागरण

    HighLights

    1. गोरखपुर में 10 सोसाइटियां बनेंगी 'नो सिलिंडर'

    2. पीएनजी लाइन बिछने के बाद एलपीजी सिलिंडर होंगे वापस

    3. सुरक्षा और निरंतर गैस आपूर्ति पीएनजी के मुख्य लाभ

    दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। महानगर में नो सिलिंडर सोसाइटी बनने जा रही हैं। पहले चरण में 10 सोसाइटी का चयन किया जा रहा है। यह वह सोसाइटी हैं जहां पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की लाइन बिछाई जा चुकी है। हर फ्लैट के किचन तक पीएनजी पहुंचाने के बाद तेल कंपनियां ग्राहकों से रसोई गैस सिलिंडर वापस लेंगी। गोरखपुर में पीएनजी लाइन बिछाने का जिम्मा टोरेंट गैस पर है। तारामंडल और राप्तीनगर क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों में टोरेंट गैस पाइप लाइन बिछा चुका है।

    मार्च में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के संकट के बाद पीएनजी को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाने के लिए कार्ययोजना बनाई गई। तय किया गया हाउसिंग सोसाइटियों में एलपीजी की जगह पीएनजी पहुंचाने से एलपीजी की मांग में तो कमी आएगी ही, गैस की उपलब्धता भी आसानी से हो सकेगी।

    मार्च 2026 के निर्देश में स्पष्ट कर दिया गया है सोसाइटियां पीएनजी को अस्वीकार नहीं कर सकतीं। यानी सोसाइटी में सभी को कनेक्शन लेना ही होगा। कनेक्शन जारी करने के बाद रसोई गैस सिलिंडर का कनेक्शन सरेंडर कराया जाएगा। सिलिंडर जमा कर प्रतिभूति की राशि वापस दिलाई जाएगी।

    जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने कहा कि महानगर के जिन इलाकों में पीएनजी की उपलब्धता हो गई है वहां की सोसाइटियों में कनेक्शन के लिए कंपनी के अधिकारी बात कर रहे हैं। सभी फ्लैट में पीएनजी का कनेक्शन पहुंचाना है।

    18 हजार से ज्यादा कनेक्शन
    गोरखपुर, संतकबीरनगर और बस्ती जिलों में पीएनजी के 18 हजार से ज्यादा कनेक्शन हैं। गीडा क्षेत्र में 50 से ज्यादा औद्योगिक कनेक्शन भी हैं। इसके साथ ही वाणिज्यिक उपयोग में भी पीएनजी का दायरा बढ़ता जा रहा है।

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    दो हजार से ज्यादा फ्लैट
    महानगर की जिन 10 सोसाइटी को चिह्नित किया जा रहा है, उनमें दो हजार से ज्यादा फ्लैट हैं। इन फ्लैट में पीएनजी पहुंचने से नागरिकों को भी सहूलियत होगी। रसोई गैस सिलिंडर से होने वाले हादसों को देखते हुए अधिकारी पीएनजी को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। कई कालोनियों के नागरिकों ने भी पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया है।

    इस कारण लिया गया निर्णय

    • शहरी क्षेत्रों में सिलिंडर के भंडारण और संचालन से संबंधित सुरक्षा संबंधी चिंतागैस कनेक्शन के लिए सोसाइटी की मंजूरी पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं
    • सिलिंडर बुकिंग के बिना निरंतर गैस आपूर्ति
    • भंडारण संबंधी जोखिमों में कमी के साथ बेहतर सुरक्षा
    • तेजी से इंस्टालेशन की प्रक्रिया
    • रिसाव और विस्फोट का कम जोखिम
    • मीटर आधारित बिलिंग अधिक पारदर्शी
    • एलपीजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन