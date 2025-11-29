गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी, नए साल में पांच फ्लाईओवर की मिलेगी सौगात

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नए साल में पांच फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल और लगातार निरीक्षण व पर्यवेक्षण के बाद सुस्त पड़ा काम तेज गति पकड़ चुका है। ट्रांसपोर्टनगर से देवरिया बाईपास के आगे तक बन रहे सिक्सलेन फ्लाईओवर के लिए एप्रोच का काम शुरू हो गया है तो तारामंडल की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। गोरखनाथ फ्लाईओवर पर सेतु निगम का काम अगले महीने पूरा हो जाएगा। यहां रेलवे के हिस्से का काम बाकी रह जाएगा। खजांची और नकहा फ्लाईओवर का काम भी तेजी से चल रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों रुस्तमपुर और ट्रांसपोर्टनगर में सिक्सलेन फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। उनके निरीक्षण के बाद काम की गति काफी तेज हो गई। सेतु निगम के अधिकारियों के पर्यवेक्षण में फ्लाईओवर पर गर्डर रखने का काम लगभग पूरा हो चुका है। ज्यादातर हिस्से में ढलाई भी हो गई है। ट्रांसपोर्टनगर की तरफ एप्रोच बनाने काम तेजी से चल रहा है। इसके बाद देवरिया बाईपास की तरफ एप्रोच बनाने का काम शुरू हो जाएगा।

तारामंडल की तरफ से पंचमुखी हनुमान मंदिर के आगे से बन रहे चार लेन फ्लाईओवर का काम भी पूरा कराया जा रहा है। यहां एप्रोच बनाने का काम शुरू हो रहा है। अधिकारियों का अनुमान है कि नए साल में सिक्सलेन फ्लाईओवर के साथ ही फोरलेन फ्लाईओवर भी शुरू हो जाएगा। दोनों फ्लाईओवर के फरवरी में शुरू हो जाने की संभावना है।

पादरी बाजार चौक पर निर्माणाधीन पुल। जागरण फ्लाईओवर पर मौजूद रहेंगे यातायात पुलिस के जवान

सिक्सलेन फ्लाईओवर पर लखनऊ की तरफ से पैडलेगंज की ओर और पैडलेगंज की तरफ से लखनऊ की ओर जाने वाले वाहनों का आवागमन रहेगा। तारामंडल की तरफ से वाहन लखनऊ या पैडलेगंज की ओर आएंगे-जाएंगे। वाहनों के आवागमन में कोई असुविधा न हो और तेज रफ्तार पर नियंत्रण के लिए फ्लाईओवर पर यातायात पुलिस के जवानों की भी तैनाती होगी। जवानों के बैठने के लिए जगह बनाई जाएगी ताकि हर मौसम में बिना असुविधा जवान तैनात रह सकें।