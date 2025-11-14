गोरखपुर में शास्त्री चौक का होगा सुंदरीकरण, बनेंगी शहर की दो सड़कें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत नगर निगम दो सड़कों का निर्माण के अलावा शास्त्री चौराहे का सुंदरीकरण कराएगा। इसके लिए नगर निगम की तरफ से टेंडर जारी कर दिया गया है। कुल 4.09 करोड़ की इन परियोजनाओं के माध्यम से नगर निगम ने शहर की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा रहा है।

इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार करने के अलावा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसके तहत सड़क के दोनों ओर इंटरलाकिंग की जाएगी। इसके अलावा सड़कों के किनारे और खुले स्थानों पर पेड़-पौधे लगाए जाएंगे। नगर निगम की योजना के अनुसार, इन सभी निर्माण कार्यों को अगले छह महीनों में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों और यात्रियों को बड़ा फायदा होगा।

निगम की योजना के अनुसार सेमरा, मोहरीपुर और शास्त्री चौराहे पर कुल 4.09 करोड़ रुपये की लागत से तीन प्रमुख विकास कार्यों के लिए निविदाएं (टेंडर) जारी की हैं। इसके तहत सेमरा में 1.01 करोड़ की लागत से सड़क सुधार किया जाएगा। सेमरा में बेला चिल्ड्रेन स्कूल से ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल होते हुए एसआरजे स्कूल तक की सड़क को व्हाइट-टापिंग तकनीक का उपयोग करके सुधारा जाएगा।