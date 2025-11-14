Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में शास्त्री चौक का होगा सुंदरीकरण, बनेंगी शहर की दो सड़कें

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:47 AM (IST)

    गोरखपुर नगर निगम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत दो सड़कों का निर्माण और शास्त्री चौराहे का सौंदर्यीकरण कराएगा। इसके लिए 4.09 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। सेमरा और मोहरीपुर में सड़कों का सुधार व्हाइट-टापिंग तकनीक से होगा। निगम के अनुसार, सभी निर्माण कार्य छह महीने में पूरे हो जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    4.09 करोड़ की लागत से सड़क के दोनों ओर इंटरलाकिंग सहित पौधरोपण भी होगा

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत नगर निगम दो सड़कों का निर्माण के अलावा शास्त्री चौराहे का सुंदरीकरण कराएगा। इसके लिए नगर निगम की तरफ से टेंडर जारी कर दिया गया है। कुल 4.09 करोड़ की इन परियोजनाओं के माध्यम से नगर निगम ने शहर की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार करने के अलावा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसके तहत सड़क के दोनों ओर इंटरलाकिंग की जाएगी। इसके अलावा सड़कों के किनारे और खुले स्थानों पर पेड़-पौधे लगाए जाएंगे। नगर निगम की योजना के अनुसार, इन सभी निर्माण कार्यों को अगले छह महीनों में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों और यात्रियों को बड़ा फायदा होगा।

    निगम की योजना के अनुसार सेमरा, मोहरीपुर और शास्त्री चौराहे पर कुल 4.09 करोड़ रुपये की लागत से तीन प्रमुख विकास कार्यों के लिए निविदाएं (टेंडर) जारी की हैं। इसके तहत सेमरा में 1.01 करोड़ की लागत से सड़क सुधार किया जाएगा। सेमरा में बेला चिल्ड्रेन स्कूल से ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल होते हुए एसआरजे स्कूल तक की सड़क को व्हाइट-टापिंग तकनीक का उपयोग करके सुधारा जाएगा।

    वहीं, मोहरीपुर में 1.85 करोड़ रुपये की लागत से सड़क सुधार होगा। इसमें मोहरीपुर चौराहे से हिंदुस्तान बिल्डिंग मैटेरियल तक की सड़क का भी व्हाइट-टापिंग द्वारा सुधार किया जाएगा। दोनों सड़कों का निर्माण व्हाइट टापिंग तकनीक से होगा।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर के इस इलाके में बनेगा नगर निगम का कल्याण मंडपम, नगर आयुक्त ने दिए खास निर्देश

    व्हाइट-टापिंग कंक्रीट की एक परत होती है, जो डामर की सड़कों की तुलना में अधिक टिकाऊ होती है और कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। यह तकनीक सड़कों को लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रखती है। इसके आवा 1.23 करोड़ रुपये की लागत से शास्त्री चौराहे का सुंदरीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

    वायु गुणवत्ता में सुधार और अन्य लाभ
    ये परियोजनाएं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य वायु प्रदूषण को कम करना है। दरअसल इन निर्माण कार्यों वायु प्रदूषण के मुख्य कारण सड़कों की धूल को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। शास्त्री चौराहे के सौंदर्यीकरण से भी वायु गुणवत्ता बेहतर होगी। वहीं, बेहतर सड़कें और सुंदरीकृत चौराहे यातायात को सुचारू बनाने में मदद करेंगे। इससे जाम और वाहन चालकों की परेशानी भी कम होगी।

    इन कार्यों के पूरा होने से गोरखपुर के इन इलाकों में रहने वाले हजारों निवासियों को सीधे तौर पर फायदा होगा और शहर के समग्र विकास में मदद मिलेगी। इन कामों का टेंडर जारी कर दिया गया है।

    -

    -दुर्गेश मिश्रा, अपर नगर आयुक्त