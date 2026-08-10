गोरखपुर के तिरंगा यात्रा मार्ग पर जमीन से आसमान तक निगरानी, सुरक्षा में 400 जवान तैनात
गोरखपुर में तिरंगा यात्रा की सुरक्षा के लिए जमीन से आसमान तक कड़ी निगरानी की जा रही है। यात्रा मार्ग पर 400 से अधिक पुलिसकर्मी, ड्रोन और सीसीटीवी कैमर ...और पढ़ें
HighLights
यात्रा मार्ग पर 400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात।
ड्रोन और सीसीटीवी से जमीन-आसमान तक निगरानी।
सुरक्षा के लिए भवनों की छतों पर भी पुलिस।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में निकलने वाली तिरंगा यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस ने जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी का इंतजाम किया है। यात्रा मार्ग पर 400 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मी सिर्फ सड़क पर ही नहीं, बल्कि यात्रा मार्ग में पड़ने वाले मकानों, दुकानों और उनकी छतों पर भी तैनात रहेंगे।
वहीं ड्रोन और सीसी कैमरों के जरिए यात्रा मार्ग की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। पुलिस ने भीड़ नियंत्रण और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के लिए प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों को अलग-अलग सुरक्षा प्वाइंट में बांटा है।
तिरंगा यात्रा नगर निगम से शुरू होकर गांधी प्रतिमा होते हुए महाराणा प्रताप प्रतिमा और फिर रेलवे स्टेशन तक जाएगी। पूरे मार्ग पर पुलिस की अलग-अलग टीमें तैनात रहेंगी। यात्रा के आगे और पीछे भी पुलिसकर्मी सुरक्षा घेरे के रूप में मौजूद रहेंगे। पुलिस ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था में यात्रा मार्ग से जुड़े भवनों को भी शामिल किया है।
जिन मकानों और दुकानों की छतें यात्रा मार्ग के आसपास पड़ती हैं, वहां पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। गोलघर,टाउनहाल,गणेश,बाल विहार तिराहा,गणेश चौक,काली मंदिर तिराहा,यातायात तिराहा और रेलवे स्टेशन स्टेशन रोड पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है।
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एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि तिरंगा यात्रा को लेकर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर 400 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। तिरंगा यात्रा के दौरान जरूरत के अनुसार वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकाला जाएगा, ताकि आवागमन प्रभावित न हो।