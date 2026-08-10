गोरखपुर के तिरंगा यात्रा मार्ग पर जमीन से आसमान तक निगरानी, सुरक्षा में 400 जवान तैनात

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में निकलने वाली तिरंगा यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस ने जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी का इंतजाम किया है। यात्रा मार्ग पर 400 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मी सिर्फ सड़क पर ही नहीं, बल्कि यात्रा मार्ग में पड़ने वाले मकानों, दुकानों और उनकी छतों पर भी तैनात रहेंगे।

वहीं ड्रोन और सीसी कैमरों के जरिए यात्रा मार्ग की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। पुलिस ने भीड़ नियंत्रण और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के लिए प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों को अलग-अलग सुरक्षा प्वाइंट में बांटा है।