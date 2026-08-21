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गोरखपुर में पिता की मौत होने पर गांव गया परिवार, ताला तोड़ नकदी व गहने ले गए चोर

By Satish Kr. Pandey Edited By: Vivek Shukla
Updated: Fri, 21 Aug 2026 01:17 PM (IST)

गोरखपुर में एक बैंककर्मी के घर में चोरी हो गई, जब परिवार पिता की मृत्यु के बाद गांव गया था। चोरों ने ताला तोड़कर 1.60 लाख रुपये नकद और गहने चुरा लिए, जिनकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. पिता की मौत के बाद परिवार गांव गया था।

  2. चोरों ने ताला तोड़कर नकदी, गहने चुराए।

  3. सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई चोरों की करतूत।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिता की मौत के बाद परिवार के लोग गांव गए थे। शहर में बंद घर का ताला तोड़कर चोर नकदी,गहने उठा ले गए। गुरुवार सुबह पड़ोसियों के सूचना पर पहुंचे बैंककर्मी ने रामगढ़ताल थाना पुलिस को सूचना दी। गेट पर लगे सीसी कैमरे में चोरों की करतूत कैद है। फुटेज की मदद से पुलिस पहचान की कोशिश में जुटी है।

रामगढ़ताल क्षेत्र के आजादनगर स्थित फुलवरिया में निजी बैंक के उप शाखा प्रबंधक इंद्रमोहन सिंह का मकान है। तीन दिन पहले उनके पिता की मौत हो गई इसके बाद इसके बाद परिवार के सभी लोग संतकबीरनगर के धनघटा स्थित बरपरवा गांव चले गए।

गुरुवार की भोर में बाइक सवार तीन चोर पहुंचे जो गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। करीब आधे घंटे तक कमरों में रखी आलमारी तोड़कर उसमें रखे 1.60 लाख रुपये नकद व गहने समेट लिए।इसके बाद गेट बंद कर बाइक से फरार हो गए।

गुरुवार सुबह आठ बजे पड़ोसियों ने घर का गेट टूटा देख इंद्रमोहन को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर वह गांव से गोरखपुर पहुंचे और रामगढ़ताल थाना पुलिस को सूचना दी।सीसी कैमरे की फुटेज को कब्जे में लेकर पुलिस जांच कर रही है। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर पर्दाफाश करने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए गए हैं।

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एक निगरानी करता रहा, दो अंदर घुसे
सीसी कैमरे की फुटेज में तीनों चोर बाइक से घर के पास पहुंचते दिख रहे हैं। एक चोर बाहर रहकर निगरानी करता रहा, जबकि उसके दो साथी गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए। दोनों के हाथ में नुकीले हथियार भी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, चोर करीब आधे घंटे तक घर के अंदर रहे। इसके बाद सामान लेकर बाइक से फरार हो गए।