गोरखपुर में पिता की मौत होने पर गांव गया परिवार, ताला तोड़ नकदी व गहने ले गए चोर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिता की मौत के बाद परिवार के लोग गांव गए थे। शहर में बंद घर का ताला तोड़कर चोर नकदी,गहने उठा ले गए। गुरुवार सुबह पड़ोसियों के सूचना पर पहुंचे बैंककर्मी ने रामगढ़ताल थाना पुलिस को सूचना दी। गेट पर लगे सीसी कैमरे में चोरों की करतूत कैद है। फुटेज की मदद से पुलिस पहचान की कोशिश में जुटी है।

रामगढ़ताल क्षेत्र के आजादनगर स्थित फुलवरिया में निजी बैंक के उप शाखा प्रबंधक इंद्रमोहन सिंह का मकान है। तीन दिन पहले उनके पिता की मौत हो गई इसके बाद इसके बाद परिवार के सभी लोग संतकबीरनगर के धनघटा स्थित बरपरवा गांव चले गए।

गुरुवार की भोर में बाइक सवार तीन चोर पहुंचे जो गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। करीब आधे घंटे तक कमरों में रखी आलमारी तोड़कर उसमें रखे 1.60 लाख रुपये नकद व गहने समेट लिए।इसके बाद गेट बंद कर बाइक से फरार हो गए।