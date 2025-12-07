वीडियो बना किशोर से चार युवकों ने किया कुकर्म, 10 दिन से परेशान पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर
गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में एक किशोर के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। गांव के ही एक युवक ने किशोर का वीडियो बनाकर अन्य चार युवकों को दिया, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक हैरान करने वाला मामला गुलरिहा थाना में सामने आया आया है। किशोर संग युवक के कुकर्म करने का वीडियो बनाकर गांव के चार अन्य युवकों ने भी कुकर्म किया। 10 दिन से युवकों की हरकत से परेशान किशोर एक परिचित के साथ शनिवार को मेडिकल कालेज चौकी पहुंचा। उसने पुलिस को तहरीर देकर पूरी बात बताई।
गुलरिहा थाना के एक गांव के रहने वाले किशोर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 10 दिन पूर्व गांव का एक युवक सुनसान जगह ले जाकर कुकर्म किया। इस दौरान गांव का एक युवक दूर से ही वीडियो बना लिया। अगले दिन उसने वीडियो दिखाकर कुकर्म किया। फिर उसने यह वीडियो गांव के ही दूसरे, तीसरे व चौथे युवक को दे दिया।
इन युवकों ने भी इसी वीडियो को दिखाकर कुकर्म किया। चारो युवकों के 10 दिन की प्रताड़ना व शोषण से तंग आकर किशोर अपने एक परिचित के माध्यम से मेडिकल कालेज चौकी पर पहुंचा। उसने चारों युवकों के विरुद्ध तहरीर देकर पूरी बात बताई।
किशोर की बात सुनकर पुलिस को होश उड़ गए। मेडिकल कालेज चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है।
