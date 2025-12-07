वीडियो बना किशोर से चार युवकों ने किया कुकर्म, 10 दिन से परेशान पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक हैरान करने वाला मामला गुलरिहा थाना में सामने आया आया है। किशोर संग युवक के कुकर्म करने का वीडियो बनाकर गांव के चार अन्य युवकों ने भी कुकर्म किया। 10 दिन से युवकों की हरकत से परेशान किशोर एक परिचित के साथ शनिवार को मेडिकल कालेज चौकी पहुंचा। उसने पुलिस को तहरीर देकर पूरी बात बताई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुलरिहा थाना के एक गांव के रहने वाले किशोर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 10 दिन पूर्व गांव का एक युवक सुनसान जगह ले जाकर कुकर्म किया। इस दौरान गांव का एक युवक दूर से ही वीडियो बना लिया। अगले दिन उसने वीडियो दिखाकर कुकर्म किया। फिर उसने यह वीडियो गांव के ही दूसरे, तीसरे व चौथे युवक को दे दिया।