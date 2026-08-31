गोरखपुर में मोबाइल देखने पर मां ने डांटा तो छोटी बहन संग घर से निकल गई किशोरी, तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मोबाइल फोन देखने को लेकर मां की डांट से नाराज किशोरी अपनी छोटी बहन को लेकर घर से निकल गई। दोनों बहनों के काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिवार ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन पता नहीं चल सका। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से मदद मांगी। मामले में पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दोनों बहनों की तलाश शुरू कर दी है।

घटना 27 अगस्त की शाम करीब 4:30 बजे की है। मूलरूप से सिवान, बिहार का रहने वाला परिवार पिछले करीब तीन वर्ष से नंदानगर के पास किराये का कमरा लेकर रह रहा है। परिवार के मुताबिक किशोरी मोबाइल फोन देख रही थी। इसी बात को लेकर मां ने उसे डांट दिया। नाराज 15 वर्षीय किशोरी अपनी छोटी बहन को साथ लेकर घर से निकल गई। इसके बाद दोनों वापस नहीं लौटीं।