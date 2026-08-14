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    'बेटा उठ जा... गलती मुझसे हुई': जिला अस्पताल में बेटे के शव से लिपटी मां की चीख से हर आंख हुई नम

    By Satish Kr. Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 12:42 PM (IST)

    गोरखपुर में 16 वर्षीय पुरुषोत्तम की जलभराव में बिजली के पोल से करंट लगने से मौत हो गई। जिला अस्पताल में मां मायावती देवी बेटे के शव से लिपटकर बिलखती र ...और पढ़ें

    मां को संभालते रहे रिश्तेदार और पड़ोसी,गम व गुस्से में मोहल्ले के लोग। जागरण

     मां को संभालते रहे रिश्तेदार और पड़ोसी,गम व गुस्से में मोहल्ले के लोग। जागरण

    HighLights

    1. गोरखपुर में 16 वर्षीय पुरुषोत्तम की करंट लगने से मौत।

    2. जलभराव वाले रास्ते में बिजली के पोल से लगा करंट।

    3. जिला अस्पताल में मां और भाई-बहनों का हृदय विदारक विलाप।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिला अस्पताल में गुरुवार को पुरुषोत्तम का शव पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। 16 वर्षीय बेटे के शव को देखते ही मां मायावती देवी उससे लिपटकर बिलखने लगीं। बार-बार बेटे का चेहरा सहलाते हुए कहतीं-बेटा उठ जा... गलती मुझसे हो गई। मैंने ही सामान लेने भेजा था।

    कभी वह बेटे को उठाने की कोशिश करतीं तो कभी उसके सिर को अपनी गोद में रख लेतीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले छाता लेकर घर से निकला उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा।

    बड़े भाई की मौत की खबर मिलते ही किशन और बहनें प्रीती व प्रिया भी अस्पताल पहुंच गईं। शव देखते ही तीनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। भाई को पुकारते हुए बहनों की चीखें अस्पताल के माहौल को और गमगीन कर रही थीं। रिश्तेदार और पड़ोसी उन्हें संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी के लिए भी परिवार के इस दुख को थाम पाना आसान नहीं था।

    मायावती बार-बार खुद को कोस रही थीं। दोपहर में स्कूल से लौटने के बाद उन्होंने ही सामान लेने भेजा था। बारिश हो रही थी, इसलिए वह छाता लेकर निकला था। घर से करीब 200 मीटर दूर जलभराव वाले रास्ते में बिजली के पोल के संपर्क में आते ही वह करंट की चपेट में आ गया।

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    परिवार के लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां जलभराव के बीच बिजली का पोल था। जिस समय हादसा हुआ पिता पप्पू फलमंडी में थे। बेटे की मौत की सूचना मिलने के बाद वह भी जिला अस्पताल पहुंचे। शव देखते ही उनका धैर्य जवाब दे गया। वह फूट-फूटकर रोने लगे।

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    रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ परिवार को संभालने में जुटी थी। कोई मां को पकड़कर बैठा रहा तो कोई पिता और बच्चों को ढांढस देता रहा। लेकिन घर के सबसे बड़े बेटे को खोने का दर्द इतना गहरा था कि किसी की सांत्वना परिवार के आंसू नहीं रोक पा रही थी। हादसे के बाद राजीव नगर मोहल्ले में भी शोक के साथ आक्रोश है।