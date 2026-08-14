'बेटा उठ जा... गलती मुझसे हुई': जिला अस्पताल में बेटे के शव से लिपटी मां की चीख से हर आंख हुई नम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिला अस्पताल में गुरुवार को पुरुषोत्तम का शव पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। 16 वर्षीय बेटे के शव को देखते ही मां मायावती देवी उससे लिपटकर बिलखने लगीं। बार-बार बेटे का चेहरा सहलाते हुए कहतीं-बेटा उठ जा... गलती मुझसे हो गई। मैंने ही सामान लेने भेजा था।

कभी वह बेटे को उठाने की कोशिश करतीं तो कभी उसके सिर को अपनी गोद में रख लेतीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले छाता लेकर घर से निकला उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा।

बड़े भाई की मौत की खबर मिलते ही किशन और बहनें प्रीती व प्रिया भी अस्पताल पहुंच गईं। शव देखते ही तीनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। भाई को पुकारते हुए बहनों की चीखें अस्पताल के माहौल को और गमगीन कर रही थीं। रिश्तेदार और पड़ोसी उन्हें संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी के लिए भी परिवार के इस दुख को थाम पाना आसान नहीं था।

मायावती बार-बार खुद को कोस रही थीं। दोपहर में स्कूल से लौटने के बाद उन्होंने ही सामान लेने भेजा था। बारिश हो रही थी, इसलिए वह छाता लेकर निकला था। घर से करीब 200 मीटर दूर जलभराव वाले रास्ते में बिजली के पोल के संपर्क में आते ही वह करंट की चपेट में आ गया।

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