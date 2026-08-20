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गोरखपुर के राप्ती नदी में डूबे किशोर की तलाश जारी, दोस्तों पर हत्या का मुकदमा दर्ज

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Thu, 20 Aug 2026 02:52 PM (IST)

गोरखपुर में राप्ती नदी में नहाने गया 16 वर्षीय छात्र प्रिंस कुमार डूबकर लापता हो गया, जिसके बाद परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मार्ग जा ...और पढ़ें

रोते बिलखते परिजन, इनसेट में छात्र। जागरण

रोते बिलखते परिजन, इनसेट में छात्र। जागरण

HighLights

  1. 16 वर्षीय छात्र प्रिंस राप्ती नदी में डूबा, लापता।

  2. परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया, जाम।

  3. पुलिस ने दोस्तों पर मुकदमा दर्ज किया, तलाश जारी।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के सेमरा देवी प्रसाद छोटका पथरा निवासी सत्यपाल निषाद का 16 वर्षीय बेटा प्रिंस कुमार एमजी इंटर कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र था। मंगलवार को वह दोस्तों के साथ राप्ती नदी में नहाने गया था। इसी दौरान डूबने से वह लापता हो गया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वजन मौके पर पहुंचे और खोजबीन की। नहीं मिलने पर बुधवार को पुलिस को सूचना दी गई। चप्पल और कपड़ा बरामद होने के बाद स्वजन दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मार्ग जाम कर दिया।

देर शाम पुलिस ने दोस्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ। गुरुवार की सुबह से एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें नदी में किशोर की तलाश कर रही हैं। अभी तक शव बरामद नहीं हो सका है।

बताया जा रहा है कि तीनों के बीच तीन माह पहले विवाद हुआ था। तीन दिन पूर्व विवाद हुआ था। तीनों दोस्त रील बनाते थे। कुछ लोगों ने बताया कि तीनों स्कूटी से राप्ती नदी के तट पर स्थित ओबा माता मंदिर के पास गए थे। चर्चा है कि रील बनाने के दौरान प्रिंस राप्ती नदी में डूब गया।

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