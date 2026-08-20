गोरखपुर के राप्ती नदी में डूबे किशोर की तलाश जारी, दोस्तों पर हत्या का मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के सेमरा देवी प्रसाद छोटका पथरा निवासी सत्यपाल निषाद का 16 वर्षीय बेटा प्रिंस कुमार एमजी इंटर कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र था। मंगलवार को वह दोस्तों के साथ राप्ती नदी में नहाने गया था। इसी दौरान डूबने से वह लापता हो गया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वजन मौके पर पहुंचे और खोजबीन की। नहीं मिलने पर बुधवार को पुलिस को सूचना दी गई। चप्पल और कपड़ा बरामद होने के बाद स्वजन दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मार्ग जाम कर दिया।

देर शाम पुलिस ने दोस्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ। गुरुवार की सुबह से एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें नदी में किशोर की तलाश कर रही हैं। अभी तक शव बरामद नहीं हो सका है।