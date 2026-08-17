गोरखपुर में कार की टक्कर से शिक्षक की मौत, घर में मचा कोहराम
गोरखपुर के बड़हलगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेवादा गांव के पास एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार शिक्षक संजय शाही की मौत हो गई। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि परिवार में कोहराम मच गया।
HighLights
बड़हलगंज में कार-बाइक टक्कर से शिक्षक की मौत।
मृतक संजय शाही हरिनारायण चंद माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक थे।
पुलिस ने कार जब्त कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
संवाद सूत्र, बड़हलगंज (गोरखपुर)। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेवादा गांव के पास सोमवार दोपहर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, घटना की जानकारी होने पर परिवार में कोहराम मच गया।
नेवादा गांव निवासी संजय शाही पुत्र राम कुंवर शाही सोमवार दोपहर करीब एक बजे हाटा बाजार से बाइक से घर लौट रहे थे। वह गांव के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रही कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
दुर्घटना में संजय गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़हलगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। संजय शाही गांव के हरिनारायण चंद माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक थे।
वह चार भाइयों में सबसे बड़े थे और उनके दो पुत्र हैं। प्रभारी निरीक्षक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कार पुलिस के कब्जे में है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।