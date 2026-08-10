गोरखपुर में ठेकेदार ने बंद किया तरंग ओवरब्रिज तो हुआ हंगामा, थप्पड़ चलने के बाद फिर खुला रास्ता
गोरखपुर में एक महीने से बंद तरंग ओवरब्रिज खुलने के बाद ठेकेदार ने फिर बंद कर दिया, जिससे लोगों में गुस्सा भड़क उठा। हंगामे और झड़प के बाद नागरिकों ने ...और पढ़ें
HighLights
एक महीने बाद खुला तरंग ओवरब्रिज, ठेकेदार ने फिर बंद किया।
नागरिकों और ठेकेदार के बीच हुई तीखी नोकझोंक, झड़प।
जनता ने स्वयं खोला ओवरब्रिज, आवाजाही हुई सामान्य।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तकरीबन एक महीने से बंद तरंग ओवरब्रिज सोमवार को खुला तो लोगों ने राहत की सांस ली। अभी दोपहिया वाहन और पैदल आने जाने वाले ओवरब्रिज के रास्ते गंतव्य की ओर जा ही रहे थे कि ठेकेदार ने फिर से इसे बंद कर दिया। इसे लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा।
ठेकेदार का कहना था कि नया काम है, अभी दो से तीन दिन ओवरब्रिज बंद रहेगा। ओवरब्रिज पर पहुंचे नागरिकों की ठेकेदार से नोकझोंक शुरू हो गई। नागरिकों ने कहा कि जब अधिकारियों ने 10 अगस्त को ओवरब्रिज खोलने का निर्देश दे दिया है तो किन कारणों से ठेकेदार ऐसा नहीं कर रहे हैं।
आरोप है कि ठेकेदार ने लोगों से अभद्रता शुरू की तो कुछ लोगों ने थप्पड़ भी चला दिया। लोगों ने ओवरब्रिज खोल दिया। अब तरंग ओवरब्रिज पर दो पहिया वाहन और पैदल लोग आ जा रहे हैं। तरंग ओवरब्रिज का निर्माण जून 2013 में किया गया था।
आर्य नगर में तरंग टॉकिज के पास से तरंग रेलवे क्रासिंग के ऊपर होते हुए हड़हवा फाटक की तरफ गोकुल अपार्टमेंट के सामने तक ओवरब्रिज बना है। यह पुल हड़हवा फाटक की तरफ से गोरखनाथ, एल्युमीनियम फैक्ट्री के साथ ही असुरन, मेडिकल कॉलेज रोड आदि इलाकों को जोड़ता है।
खबरें और भी
आर्य नगर की ओर से बक्शीपुर, गीता प्रेस, गोलघर, घंटाघर, पांडेयहाता आदि इलाकों की तरफ इस ओवरब्रिज के माध्यम से पहुंचना आसान हो जाता है। ओवरब्रिज के परीक्षण में बेयरिंग बदलने और अन्य कार्य कराने का प्रस्ताव बनाया गया था।
लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड तीन ने 13 जुलाई से काम शुरू कराया था। 30 जुलाई को ओवरब्रिज खोला जाना था लेकिन काम नहीं पूरा हो सका। नगर निगम के पूर्व उपसभापति व पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने नागरिकों को हो रही दिक्कत को लेकर अधिशासी अभियंता से बात की थी। इसके बाद 10 अगस्त को ओवरब्रिज खोलने का निर्णय लिया गया।