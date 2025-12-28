Student Murder Case: ऑनलाइन ललकार ने रिश्ते में डाली दरार, जानी दुश्मन बने दोस्त ने ली जान

यह भी पढ़ें- Gorakhpur Murder Case: वॉट्सऐप स्टेटस विवाद में छात्र को मारी गई थी गोली, चचेरे भाई ने भागकर बचाई जान

गांव के लोगों का कहना है कि यही ऑनलाइन तकरार धीरे-धीरे असल जिंदगी की दुश्मनी में बदली और आखिरकार खेल मैदान में खून बहा। हालांकि पुलिस अधिकारी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि से बच रहे हैं, लेकिन मोबाइल फोन, इंटरनेट मीडिया अकाउंट और चैट की जांच शुरू कर दी गई है।



गांजा बेचने के आरोप में ग्रामीणों ने पलटी गुमटी

हत्या के बाद फैले आक्रोश का असर गांव की दूसरी गतिविधियों पर भी दिखने लगा। शनिवार को मुड़ेरी गढ़वा में ग्रामीणों ने मनीष नामक युवक की परचून की गुमटी पलट दी। आरोप लगाया गया कि वह दुकान की आड़ में चोरी-छिपे गांजा बेचता था। ग्रामीणों ने पास के एक लावारिस मकान से गांजा मिलने का दावा किया और कहा कि उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। हालांकि थानाध्यक्ष अतुल कुमार श्रीवास्तव ने गांजा बरामद होने की पुष्टि से इनकार किया।



परिवार से मिले विधायक,दिया मदद का भरोसा

शनिवार देर शाम क्षेत्रीय विधायक महेंद्र पाल सिंह पिपराइच पहुंचे और मृतक के माता-पिता व परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। उन्होंने प्रशासन से हरसंभव मदद और आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों को नामजद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष संजय मद्धेशिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।



गर्दन में नजदीक से मारी गई थी गोली

छात्र सुधीर भारती की हत्या को लेकर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वारदात की भयावहता को उजागर किया है।चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार गोली बेहद नजदीक से, गर्दन के बाएं हिस्से में सटाकर नीचे की ओर नाल करके मारी गई थी।गोली गर्दन में प्रवेश करने के बाद दोनों फेफड़ों और हृदय को चीरते हुए नीचे की ओर गई और पेल्विस से बाहर निकल गई।