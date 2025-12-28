Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Student Murder Case: ऑनलाइन ललकार ने रिश्ते में डाली दरार, जानी दुश्मन बने दोस्त ने ली जान

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:39 AM (IST)

    गोरखपुर के पिपराइच में छात्र सुधीर भारती की हत्या सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुई पुरानी रंजिश का परिणाम निकली। पहले दोस्त रहे दो गुटों के बीच वर्चस्व क ...और पढ़ें

    Hero Image

    थाने की ओर कूंच करने की तैयारी में मृतक की मां के साथ महिलाओं की भीड़ रोकने में जुटी पुलिस। जागरण

    संवाद सूत्र, पिपराइच। इंटरनेट मीडिया के पोस्ट व वाट्सएप स्टेट्स से शुरू हुई रंजिश में छात्र सुधीर भारती उर्फ भोला की हत्या करने के बाद पुलिस दोनों पक्ष के इंटरनेट एकाउंट खंगाल रही है।गांव में चर्चा है कि दाेनों गुट के युवक पहले एक साथ ही रहते थे।वर्चस्व को लेकर एक माह से मनमुटाव चल रहा था।इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डालकर एक-दूसरे को चेतावनी देने के साथ ही धमका रहे थे लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोआपरेटिव इंटर कालेज पिपराइच में कक्षा 11 के छात्र रहे सुधीर ने इंस्टाग्राम पर “भोला जाटव किंग आफ पिपराइच” नाम से अकाउंट चलाता था। सूत्र बताते हैं कि एक समय उसकी नजदीकी विनय और दयानंद उर्फ छोटू से काफी थी। गांव वाले इसे लगभग रिश्तेदारी जैसा संबंध बताते हैं, लेकिन विनय के आपराधिक मामलों में नाम आने और गांव में बढ़ते दबदबे की लड़ाई ने रिश्तों में दरार डाल दी।

    धीरे-धीरे यह टकराव इंटरनेट मीडिया पर खुलकर सामने आने लगा।इंस्टाग्राम और वाट्सऐप स्टेट्स पर शायरी, गीतों की पंक्तियां और फिल्मी डायलाग पोस्ट करके एक-दूसरे को ललकारा जाने लगा। भोला के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई उकसाने वाले पोस्ट मिले हैं।

    एक पोस्ट में लिखा था “बदला जरूर लेंगे, हर चीज़ का एक टाइम होता है। पहचान तो सबसे है हमारी, भरोसा सिर्फ खुद पर है।” वहीं एक अन्य पोस्ट में उनसे डायलाग साझा किया था “मौत और वक़्त का कोई तालमेल नहीं होता... तीन महीने बाद उसे मारूंगा।”

    यह भी पढ़ें- Gorakhpur Murder Case: वॉट्सऐप स्टेटस विवाद में छात्र को मारी गई थी गोली, चचेरे भाई ने भागकर बचाई जान

    गांव के लोगों का कहना है कि यही ऑनलाइन तकरार धीरे-धीरे असल जिंदगी की दुश्मनी में बदली और आखिरकार खेल मैदान में खून बहा। हालांकि पुलिस अधिकारी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि से बच रहे हैं, लेकिन मोबाइल फोन, इंटरनेट मीडिया अकाउंट और चैट की जांच शुरू कर दी गई है।

    गांजा बेचने के आरोप में ग्रामीणों ने पलटी गुमटी
    हत्या के बाद फैले आक्रोश का असर गांव की दूसरी गतिविधियों पर भी दिखने लगा। शनिवार को मुड़ेरी गढ़वा में ग्रामीणों ने मनीष नामक युवक की परचून की गुमटी पलट दी। आरोप लगाया गया कि वह दुकान की आड़ में चोरी-छिपे गांजा बेचता था। ग्रामीणों ने पास के एक लावारिस मकान से गांजा मिलने का दावा किया और कहा कि उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। हालांकि थानाध्यक्ष अतुल कुमार श्रीवास्तव ने गांजा बरामद होने की पुष्टि से इनकार किया।

    परिवार से मिले विधायक,दिया मदद का भरोसा
    शनिवार देर शाम क्षेत्रीय विधायक महेंद्र पाल सिंह पिपराइच पहुंचे और मृतक के माता-पिता व परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। उन्होंने प्रशासन से हरसंभव मदद और आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों को नामजद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष संजय मद्धेशिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

    गर्दन में नजदीक से मारी गई थी गोली
    छात्र सुधीर भारती की हत्या को लेकर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वारदात की भयावहता को उजागर किया है।चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार गोली बेहद नजदीक से, गर्दन के बाएं हिस्से में सटाकर नीचे की ओर नाल करके मारी गई थी।गोली गर्दन में प्रवेश करने के बाद दोनों फेफड़ों और हृदय को चीरते हुए नीचे की ओर गई और पेल्विस से बाहर निकल गई।

    इस दौरान शरीर के अंदरूनी अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे मौके पर ही मौत हो गई।पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। रिपोर्ट में अत्यधिक रक्तस्राव और बहु-अंग क्षति को मृत्यु का कारण बताया गया है।