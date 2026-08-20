गोरखपुर में दोस्तों संग गया छात्र लापता, आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दो दोस्तों संग मंगलवार की अपराह्न साढ़े तीन बजे राप्ती नदी में गया छात्र गायब हो गया। दोस्तों ने उसके नदी में डूबने की सूचना दी। पुलिस ने एसडीआरएफ के सहयोग से राप्ती नदी में तलाश की, लेकिन बुधवार की रात तक कुछ पता नहीं चल सका।

इधर, आक्रोशित लाेगों ने पथरा के पास मुख्य सड़क पर अपराह्न तीन बजे से जाम लगा दिया। परिवार के लोगों का आरोप है कि उसकी हत्या कर दी गई है। चर्चा है कि जिन दोस्तों के साथ वह गया था, उनसे कुछ महीने, कुछ दिन पूर्व व मंगलवार को भी विवाद हुआ था। रात नौ बजे जाम खुला।

रामगढ़ताल थाना के सेमरा देवी प्रसाद छोटका पथरा निवासी सत्यपाल निषाद का बड़ा बेटा प्रिंस कुमार 16 वर्ष एमजी इंटर कालेज में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मंगलवार की अपराह्न व स्कूल से आया। साथ में पढ़ने वाले राजघाट थाना के चकरा दोयम के दो दाेस्त साढ़े तीन बजे स्कूटी से आए और प्रिंस को लेकर राप्ती नदी की ओर गए।

चर्चा है कि नहाने के दौरान व राप्ती नदी के गहरे पानी में डूब गया। इसके बाद दोनों उसका कपड़ा पहन लिए और मोबाइल फोन लेकर चले आए। घर पर उसके डूबने की सूचना दी। सूचना मिलते ही राजघाट पुलिस ने एसडीआरएफ के सहयोग से तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। तट पर उसका चप्पल मिल गया था। बुधवार को अमरूतानी में कपड़ा व मोबाइल फोन मिला।

बुधवार की तीन बजे से सड़क जाम किए थे लोग, देर रात तक रोके रहे रास्ता। जागरण बताया जा रहा है कि तीनों के बीच तीन महीना पहले विवाद हुआ था। तीन दिन पूर्व व मंगलवार को भी विवाद हुआ। इसके बाद परिवार के लोगों ने हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाते हुए पथरा के पास बुधवार की अपराह्न तीन बजे से जाम लगा दिया।