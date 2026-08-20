Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

गोरखपुर में दोस्तों संग गया छात्र लापता, आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम

By Sunil Singh Edited By: Vivek Shukla
Updated: Thu, 20 Aug 2026 07:26 AM (IST)

गोरखपुर में राप्ती नदी में दोस्तों के साथ गया एक छात्र लापता हो गया, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दी। पुलिस ने दो नाबालिग ...और पढ़ें

HighLights

  1. गोरखपुर में राप्ती नदी में छात्र प्रिंस कुमार लापता।

  2. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर सड़क जाम की।

  3. दो नाबालिग दोस्तों पर मुकदमा, पुलिस तलाश में जुटी।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दो दोस्तों संग मंगलवार की अपराह्न साढ़े तीन बजे राप्ती नदी में गया छात्र गायब हो गया। दोस्तों ने उसके नदी में डूबने की सूचना दी। पुलिस ने एसडीआरएफ के सहयोग से राप्ती नदी में तलाश की, लेकिन बुधवार की रात तक कुछ पता नहीं चल सका।

इधर, आक्रोशित लाेगों ने पथरा के पास मुख्य सड़क पर अपराह्न तीन बजे से जाम लगा दिया। परिवार के लोगों का आरोप है कि उसकी हत्या कर दी गई है। चर्चा है कि जिन दोस्तों के साथ वह गया था, उनसे कुछ महीने, कुछ दिन पूर्व व मंगलवार को भी विवाद हुआ था। रात नौ बजे जाम खुला।

रामगढ़ताल थाना के सेमरा देवी प्रसाद छोटका पथरा निवासी सत्यपाल निषाद का बड़ा बेटा प्रिंस कुमार 16 वर्ष एमजी इंटर कालेज में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मंगलवार की अपराह्न व स्कूल से आया। साथ में पढ़ने वाले राजघाट थाना के चकरा दोयम के दो दाेस्त साढ़े तीन बजे स्कूटी से आए और प्रिंस को लेकर राप्ती नदी की ओर गए।

चर्चा है कि नहाने के दौरान व राप्ती नदी के गहरे पानी में डूब गया। इसके बाद दोनों उसका कपड़ा पहन लिए और मोबाइल फोन लेकर चले आए। घर पर उसके डूबने की सूचना दी। सूचना मिलते ही राजघाट पुलिस ने एसडीआरएफ के सहयोग से तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। तट पर उसका चप्पल मिल गया था। बुधवार को अमरूतानी में कपड़ा व मोबाइल फोन मिला।

WhatsApp Image 2026-08-19 at 10.06.09 PM

 बुधवार की तीन बजे से सड़क जाम किए थे लोग, देर रात तक रोके रहे रास्ता। जागरण

 

बताया जा रहा है कि तीनों के बीच तीन महीना पहले विवाद हुआ था। तीन दिन पूर्व व मंगलवार को भी विवाद हुआ। इसके बाद परिवार के लोगों ने हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाते हुए पथरा के पास बुधवार की अपराह्न तीन बजे से जाम लगा दिया।

एसडीएम सदर, सीओ कैंट व कई थानों की फोर्स यहां तैनात रही। रात नौ बजे जाम खुला तो आवागमन बहाल हुआ। एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि सुभावती देवी की तहरीर पर रामगढ़ताल थाना पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। राप्ती नदी में प्रिंस की तलाश कराई जा रही है।

सूचना मिली तो बेंगलुरु से आए पिता
प्रिंस के पिता सत्यपाल निषाद बेंगलुरु में रहकर पेंट-पालिश का काम करते हैं। सूचना मिलने पर वह बुधवार को फ्लाइट से घर आए। परिवार के लोग प्रिंस को खोजने की मांग कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें- गोरखपुर में 10000 घूस लेते पकड़ा गया जेडी ऑफिस का बाबू, अर्जित अवकाश के बदले रि. शिक्षिका को मिलने थे 15 लाख रुपये

रील बनाते थे तीनों
तीनों दोस्त रील बनाते थे। कुछ लोगों ने बताया कि तीनों स्कूटी से राप्ती नदी के तट पर स्थित ओबा माता मंदिर के पास गए थे। चर्चा है कि रील बनाने के दौरान प्रिंस राप्ती नदी में डूब गया। डर के मारे दोनों उसका कपड़ा पहन लिए और मोबाइल फोन लेकर चले आए। पुलिस की जांच में यह पता चलेगा कि कपड़ा व मोबाइल फोन अमरूतानी में कैसे पहुंचा?