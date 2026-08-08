गोरखपुर : मौसी के यहां से घर लौट रही छात्रा सरयू में कूदी, गोताखोरों की मदद से तलाश जारी

संवाद सूत्र, बड़हलगंज (गोरखपुर)। मौसी के यहां से घर लाैट रही 17 वषीय छात्रा ने शनिवार की दोपहर बड़हलगंज-दोहरीघाट पुल से सरयू नदी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी होते ही नाविकों के साथ आपदा मित्र और गोताखोर तलाश में जुट गए लेकिन तेज बहाव के कारण देर शाम तक पता नहीं चल सका। मऊ जिले की रहने वाली छात्रा का बैग नदी से बरामद हुआ है, जिसमें कपड़े, एक सिमकार्ड और टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला था।

मऊ जिले के दोहरीघाट स्थित जमीरा की रहने वाले हरिकृष्ण की बेटी आस्था शनिवार दोपहर करीब दो बजे पुल पर पहुंची थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसने अचानक सरयू नदी में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।आपदा मित्र और गोताखोरों ने काफी देर तक नदी में तलाश की लेकिन छात्रा का पता नहीं चला। आस्था दोहरीघाट स्थित पार्वती ग्रुप आफ कालेज में कक्षा 12 की छात्रा थी।