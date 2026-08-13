AI से आंख फोड़ी, पिता से मांगी फिरौती: पबजी के कर्ज ने छात्र से रचाया खौफनाक 'अपहरण'

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पबजी खेलने के दौरान रुपये हारने और कर्ज बढ़ने पर 11वीं के छात्र ने स्वयं के अपहरण का स्वांग रचा। पिता से एक लाख रुपये वसूलने के लिए अपना मोबाइल फोन बंद कर पब्लिक वाईफाई के जरिए पिता के वाट्सएप पर एक लाख रुपये की फिरौती का संदेश भेजा।

इसके बाद एआइ की मदद से आंख फूटने जैसी फोटो तैयार कर पिता को भेजा। बेटे की तस्वीर देखकर परिवार में हड़कंप मच गया। पिता ने सिकरीगंज थाने पहुंचकर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने सवा दो घंटे में छात्र को उसके दोस्त के घर से बरामद कर पूछताछ की तो घटना का पर्दाफाश हुआ।

संतकबीरनगर जिले के धनघटा क्षेत्र निवासी छात्र के पिता व्यापार करते हैं। एसपी दक्षिणी दिनेश पुरी के अनुसार छात्र पबजी खेलने का आदी था। गेम में रुपये हारने के बाद उस पर कर्ज बढ़ गया था। पाकेट मनी खत्म होने के साथ उसने दोस्तों से भी रकम उधार ले रखी थी।

बकाया बढ़ने पर उसने कर्ज चुकाने के लिए पिता से एक लाख रुपये लेने की योजना बनाई। योजना के तहत छात्र अपने घर से सिकरीगंज स्थित अपने रिश्तेदार के यहां जाने के लिए निकला। फिर रास्ते में अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर पिता को अपहरण होने का संदेश भेजा।

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