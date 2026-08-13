AI से आंख फोड़ी, पिता से मांगी फिरौती: पबजी के कर्ज ने छात्र से रचाया खौफनाक 'अपहरण'
पबजी में कर्ज बढ़ने पर 11वीं के छात्र ने अपने अपहरण का नाटक रचा, पिता से एक लाख रुपये की फिरौती मांगी। पुलिस ने सवा दो घंटे में छात्र को दोस्त के घर स ...और पढ़ें
HighLights
पबजी में कर्ज के कारण छात्र ने अपहरण का नाटक किया।
पिता को वाट्सएप पर फिरौती और एआई फोटो भेजी।
पुलिस ने सवा दो घंटे में छात्र को दोस्त के घर से खोजा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पबजी खेलने के दौरान रुपये हारने और कर्ज बढ़ने पर 11वीं के छात्र ने स्वयं के अपहरण का स्वांग रचा। पिता से एक लाख रुपये वसूलने के लिए अपना मोबाइल फोन बंद कर पब्लिक वाईफाई के जरिए पिता के वाट्सएप पर एक लाख रुपये की फिरौती का संदेश भेजा।
इसके बाद एआइ की मदद से आंख फूटने जैसी फोटो तैयार कर पिता को भेजा। बेटे की तस्वीर देखकर परिवार में हड़कंप मच गया। पिता ने सिकरीगंज थाने पहुंचकर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने सवा दो घंटे में छात्र को उसके दोस्त के घर से बरामद कर पूछताछ की तो घटना का पर्दाफाश हुआ।
संतकबीरनगर जिले के धनघटा क्षेत्र निवासी छात्र के पिता व्यापार करते हैं। एसपी दक्षिणी दिनेश पुरी के अनुसार छात्र पबजी खेलने का आदी था। गेम में रुपये हारने के बाद उस पर कर्ज बढ़ गया था। पाकेट मनी खत्म होने के साथ उसने दोस्तों से भी रकम उधार ले रखी थी।
बकाया बढ़ने पर उसने कर्ज चुकाने के लिए पिता से एक लाख रुपये लेने की योजना बनाई। योजना के तहत छात्र अपने घर से सिकरीगंज स्थित अपने रिश्तेदार के यहां जाने के लिए निकला। फिर रास्ते में अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर पिता को अपहरण होने का संदेश भेजा।
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रकम नहीं मिलने पर नुकसान पहुंचाने का डर पैदा करने के लिए उसने एआइ से तैयार की गई आंख फूटने जैसी तस्वीर भी भेजी। तस्वीर देखकर पिता परेशान हो गए। सबसे पहले वह धनघटना थाने गए शिकायत लेकर, लेकिन वहां की पुलिस ने यह कहते हुए कार्रवाई से इन्कार कर दिया कि मामला सिकरीगंज थाना क्षेत्र का है। इसके बाद वह सिकरीगंज थाने पहुंचकर तहरीर दी।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए सिकरीगंज पुलिस ने केस दर्ज कर सर्विलांस की मदद से छात्र की तलाश शुरू की। मोबाइल बंद होने के बावजूद पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिला।
टीम ने करीब सवा दो घंटे में उसकी लोकेशन ट्रेस कर संतकबीरनगर से छात्र को बरामद कर लिया। वह अपने दोस्त के घर छिपा था। पुलिस ने छात्र से पूछताछ कर घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी जुटाई, जिसमें उसने अपहरण की झूठी कहानी रचने की जानकारी दी।