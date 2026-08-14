गोरखपुर में लापरवाही: सड़क पर जलभराव,पोल में उतरा करंट, छात्र की तड़पकर मौत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम और बिजली विभाग की लापरवाही ने 16 वर्षीय छात्र की जान ले ली। जलभराव वाली सड़क पर बिजली के पोल में करंट उतर गया, लेकिन विभागों की निगरानी व्यवस्था को इसकी भनक तक नहीं लगी। कक्षा नौ में पढ़ने वाला पुरुषोत्तम दुसाद सामान लेने घर से निकला और कुछ ही दूर पर करंट की चपेट में आकर तड़पते हुए दम तोड़ दिया। जिस खतरे को विभागों को पहले पहचानना और दूर करना था, उसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब एक परिवार का बेटा मर चुका था।

इसके बाद भी संबंधित विभागों ने कार्रवाई की बजाय जांच और रिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नगर निगम जलभराव के कारणों को जांचने तो बिजली विभाग विद्युत सुरक्षा निदेशालय से जांच कराने की बात कह रहा है। प्रशासन दोनों की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है।

बांसगांव के भैंसा बाजार निवासी पप्पू दुसाद फलमंडी में मजदूरी करते हैं। वह परिवार के साथ करीब 15 वर्षों से मिर्जापुर के राजीव नगर कालोनी में किराये के मकान में रहते हैं। राजीव नगर के आदर्श तिवारी के मुताबिक, कुरियर एजेंसी पर काम करने वाले मित्र ने सड़क पर हुए जलभराव के बीच औंधे मुंह पड़े किशोर का शरीर देख उन्हें पहचान के लिए बुलाया था।

बगल में कुरियर कंपनी के आफिस के लोगों को पहले लगा था कि किसी का टीशर्ट बह रहा है। कुछ देर बाद पता चला कि यह तो वही किशोर है, जो कुछ देर पहले छाता लिए आते दिखा था। पास ही वह बिजली का खंभा था जिसमें उतरे करंट से पूर्व कुछ जानवरों की मौत हो चुकी थी। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि छात्र को पानी से बाहर निकाले।

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