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    गोरखपुर में लापरवाही: सड़क पर जलभराव,पोल में उतरा करंट, छात्र की तड़पकर मौत

    By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 07:48 AM (IST)

    गोरखपुर में नगर निगम और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 16 वर्षीय छात्र पुरुषोत्तम दुसाद की जलभराव वाली सड़क पर बिजली के खंभे में उतरे करंट से मौत हो ...और पढ़ें

    मृतक छात्र की फाइल फोटो। जागरण

    मृतक छात्र की फाइल फोटो। जागरण

    HighLights

    1. गोरखपुर में 16 वर्षीय छात्र की करंट लगने से मौत।

    2. जलभराव वाली सड़क पर बिजली के पोल में उतरा था करंट।

    3. नगर निगम और बिजली विभाग की लापरवाही को बताया गया कारण।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम और बिजली विभाग की लापरवाही ने 16 वर्षीय छात्र की जान ले ली। जलभराव वाली सड़क पर बिजली के पोल में करंट उतर गया, लेकिन विभागों की निगरानी व्यवस्था को इसकी भनक तक नहीं लगी। कक्षा नौ में पढ़ने वाला पुरुषोत्तम दुसाद सामान लेने घर से निकला और कुछ ही दूर पर करंट की चपेट में आकर तड़पते हुए दम तोड़ दिया। जिस खतरे को विभागों को पहले पहचानना और दूर करना था, उसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब एक परिवार का बेटा मर चुका था।

    इसके बाद भी संबंधित विभागों ने कार्रवाई की बजाय जांच और रिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नगर निगम जलभराव के कारणों को जांचने तो बिजली विभाग विद्युत सुरक्षा निदेशालय से जांच कराने की बात कह रहा है। प्रशासन दोनों की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है।

    बांसगांव के भैंसा बाजार निवासी पप्पू दुसाद फलमंडी में मजदूरी करते हैं। वह परिवार के साथ करीब 15 वर्षों से मिर्जापुर के राजीव नगर कालोनी में किराये के मकान में रहते हैं। राजीव नगर के आदर्श तिवारी के मुताबिक, कुरियर एजेंसी पर काम करने वाले मित्र ने सड़क पर हुए जलभराव के बीच औंधे मुंह पड़े किशोर का शरीर देख उन्हें पहचान के लिए बुलाया था।

    बगल में कुरियर कंपनी के आफिस के लोगों को पहले लगा था कि किसी का टीशर्ट बह रहा है। कुछ देर बाद पता चला कि यह तो वही किशोर है, जो कुछ देर पहले छाता लिए आते दिखा था। पास ही वह बिजली का खंभा था जिसमें उतरे करंट से पूर्व कुछ जानवरों की मौत हो चुकी थी। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि छात्र को पानी से बाहर निकाले।

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    मैनेजर द्वारा पावर हाउस पर फोन कर बिजली कटवाई गई। इसके बाद साथियों के साथ किशोर का शव बाहर निकाला। उसके घर जाकर सूचना दी। मां मायावती देवी घर पर थीं और पिता फलमंडी गए थे। पुलिस किशोर को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    चाचा धर्मेंद्र ने आरोप लगाया कि जब पुलिस पहुंची थी, तब पुरुषोत्तम जीवित था। उसे तत्काल इलाज मिलता तो शायद जान बच सकती थी। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि पीआरवी पुरुषोत्तम को जिला अस्पताल ले गई, जहां मृत घोषित कर दिया गया।

    जलभराव के कारणों की जांच होगी। जिस स्तर पर लापरवाही सामने आएगी, संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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    -अजय जैन, नगर आयुक्त, गोरखपुर

    नगर निगम और बिजली निगम से घटना की रिपोर्ट मांगी है। यदि लापरवाही सामने आएगी तो जवाबदेही तय करते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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    - दीपक मीणा, जिलाधिकारी