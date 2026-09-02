गोरखपुर में जमीन कब्जे पर बड़ा एक्शन: सपा नेता डक्कू हिरासत में, वीडियो वायरल होते ही महानगर अध्यक्ष फरार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राजघाट के खोखर टोला में जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने सपा नेता जफर अमीन डक्कू को हिरासत में लिया है। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद रात में पुलिस सक्रिय हुई। राजघाट थाना पुलिस ने आरोपितों की तलाश में रातभर उनके संभावित ठिकानों और घरों पर छापेमारी की। पुलिस के अनुसार, मामले में सपा नेताओं के खिलाफ धमकी और गाली-गलौज के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। वहीं, सपा महानगर अध्यक्ष अभी फरार हैं।

मंगलवार को जफर अमीन डक्कू अपने सहयोगियों के साथ पिकअप लेकर खोखर टोला स्थित विवादित जमीन पर पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने वहां लगे टीनशेड और पाइप हटाने का प्रयास किया। इसका महिलाओं ने विरोध किया तो दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। कहासुनी के बाद नोकझोंक हुई। इसी दौरान किसी ने घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो बाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया।