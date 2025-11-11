गोरखपुर शहर की कुछ और सड़कें बनेंगी स्मार्ट, सीएम ग्रिड फेज 4 में होगा चयन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) योजना के तहत फेज चार की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत शहर की तीन से चार सड़कों का चयन संभव है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित बैठक में जल्द से जल्द फेज 4 के लिए सड़कों का चयन करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत नगर निगम प्रशासन शहर के अंदर की सड़कों का चौड़ीकरण कर रहा है। तीन फेज के अंतर्गत शहर की 11 सड़कों का चयनित हैं, जिनमें कुछ का निर्माण चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर के भीतर की प्रमुख सड़कों का केवल चौड़ीकरण ही नहीं, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 'स्मार्ट' सड़कों के रूप में विकसित करना है। इन सड़कों पर फुटपाथ, भूमिगत यूटिलिटी डक्ट (बिजली के तार, पानी, गैस पाइपलाइन के लिए), हरियाली, आधुनिक स्ट्रीट लाइटिंग और बैठने के लिए बेंच जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सबसे खास बात यह है कि भविष्य में किसी भी मरम्मत कार्य के लिए सड़क को खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे यातायात प्रभावित नहीं होगा। इन सुविधाओं की वजह से 15-20 साल बाद ही इन सड़कों को खोदने की आवश्यकता पड़ेगी। सीएम ग्रिड योजना के तहत अभी शहर में तीन फेज में कुल 11 सड़कों का चयन किया जा चुका है, जिनमें से कई पर काम या तो चल रहा है।



सीएम ग्रिड योजना में तीन चरणों में 167.63 करोड़ की लागत से 11 सड़कों का हो रहा है निर्माण



फेज 1: राप्तीनगर क्षेत्र में तीन सड़कें

सीएम ग्रिड योजना की शुरुआत गोरखपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी, जिसके पहले चरण में राप्तीनगर वार्ड के शाहपुर क्षेत्र में तीन सड़कों को स्मार्ट बनाने का काम शुरू किया गया। इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 44.88 करोड़ रुपये की लागत आ रही है और इन्हें मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इनमें शाहपुर थाना से रिद्धि अस्पताल तक, मेडिकल कालेज रोड पर दूरदर्शन आवास से ब्रदर्स बेकरी तक और राजीव नगर कुआं से राप्तीनगर विद्युत कार्यालय तक की सड़क शामिल हैं। ये सभी सड़कें आपस में जुड़ी हुई हैं।

इनमें कचहरी चौराहा से काली मंदिर तक, शास्त्री चौक से आंबेडकर चौक होते हुए छात्रसंघ चौराहा तक, आंबेडकर चौक से हरिओम नगर तिराहा होते हुए एश्प्रा तिराहा तक, हरिओम नगर से कचहरी चौराहा होते हुए टाउनहाल तक और शिवाय होटल से अग्रसेन तिराहा होते हुए विजय चौक से गणेश चौक तक की सड़कें शामिल हैं।