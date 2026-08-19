गोरखपुर में अलहदादपुर से घंटाघर तक बनेगी आठ मीटर चौड़ी स्मार्ट रोड, चौड़ीकरण की जद में 35 मकान
गोरखपुर में सीएम ग्रिड योजना के तहत अलहदादपुर से घंटाघर तक एक किलोमीटर लंबी स्मार्ट रोड 25.45 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही है। यह सड़क आठ म ...और पढ़ें
HighLights
अलहदादपुर से घंटाघर तक एक किमी स्मार्ट रोड।
25.45 करोड़ की लागत से आठ मीटर चौड़ी सड़क।
यूटिलिटी डक्ट, ड्रेनेज, फुटपाथ जैसी आधुनिक सुविधाएं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) योजना के तहत अलहदादपुर तिराहा से रायगंज होते हुए घंटाघर तक जाने वाली सड़क को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीब एक किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 25.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
सड़क को मुख्य रूप से आठ मीटर चौड़ा किया जाएगा। हालांकि घंटाघर की ओर कुछ दूरी तक इसकी चौड़ाई छह मीटर रहेगी। सड़क चौड़ीकरण के लिए नगर निगम ने दोनों तरफ मार्किंग का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा टीडीएम तिराहा-हार्बर्ट बांध सड़क पर भी लाल निशान लगना शुरू हो गया है।
इस स्मार्ट सड़क के लिए चौड़ीकरण की जद में करीब 35 मकान आ रहे हैं। इनमें भवनों का एक से तीन मीटर तक हिस्सा सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई में पड़ रहा है। नगर निगम के अनुसार इनमें अधिकांश हिस्से अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के निर्धारित मानकों के अनुसार अतिक्रमण हटाकर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। जिन भवनों का वैध हिस्सा निर्माण की जद में आएगा, उन्हें नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
सड़क के नीचे बनेगा यूटिलिटी डक्ट
स्मार्ट रोड में केवल सड़क का चौड़ीकरण ही नहीं होगा, बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यूटिलिटी डक्ट भी बनाया जाएगा। इसके माध्यम से बिजली, इंटरनेट सहित अन्य सेवाओं की केबल और पाइपलाइन को व्यवस्थित तरीके से डाला जा सकेगा। इससे भविष्य में सड़क खोदकर अलग-अलग सेवाओं की लाइन डालने की जरूरत कम होगी और सड़क की गुणवत्ता भी बनी रहेगी।
दोनों तरफ विकसित होगा ड्रेनेज
बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर जलनिकासी की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके अलावा फुटपाथ, आधुनिक स्ट्रीट लाइट और डिवाइडर समेत अन्य सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं। इससे पैदल चलने वालों के लिए अलग स्थान उपलब्ध होगा और मार्ग का स्वरूप भी बदलेगा।
रायगंज के जाम से मिलेगी राहत
अलहदादपुर से रायगंज होते हुए घंटाघर तक जाने वाला मार्ग पुराने शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को जोड़ता है। रायगंज बाजार में दिनभर वाहनों और खरीदारों की आवाजाही रहती है। सड़क की कम चौड़ाई और किनारों पर अव्यवस्थित आवागमन के कारण कई बार जाम की स्थिति बनती है।
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सड़क चौड़ी होने से वाहनों के आवागमन के लिए अधिक जगह मिलेगी और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। अलहदादपुर से घंटाघर तक स्मार्ट रोड विकसित होने के बाद पुराने शहर के प्रमुख हिस्सों के बीच आवागमन में भी सुधार की उम्मीद है।
टीडीएम तिराहा-हार्बर्ट बांध सड़क पर भी लगना शुरू हुआ लाल निशान
टीडीएम तिराहा से पांडेय हाता पुलिस चौकी होते हुए महेवा चुंगी होते हुए हार्बर्ट बांध तक करीब 47.29 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली स्मार्ट सड़क की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर निगम ने इस सड़क के निर्माण के दौरान जद में आए मकानों पर भी निशान लगाना शुरू कर दिया है। इस सड़क की कुल लंबाई 1.9 किलोमीटर है। इस सड़क की चौड़ाई 12 मीटर होगी। वहीं दोनों ओर डेढ़ फीट का फुटपाथ भी बनेगा।
सीएम ग्रिड के निर्धारित मानकों के अनुसार सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। निर्माण से पहले सड़क की उपलब्ध चौड़ाई और आवश्यक हिस्से की मार्किंग की जा रही है। सड़क निर्माण में आने वाले अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जिन भवनों का हिस्सा नियमों के अनुसार प्रभावित होगा, उनके संबंध में नियमानुसार मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी।