गोरखपुर के शिवकुमार हत्याकांड: पुलिस की जांच में दारोगा-कांस्टेबल की भूमिका पर सवाल, हो सकती है कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शिवकुमार त्रिपाठी हत्याकांड में पुलिस ने विवेचना तेज कर दी है। मामले में जेल भेजे जा चुके सात बालिग और एक नाबालिग समेत सभी आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। आरोपपत्र को अंतिम रूप देने से पहले पुलिस अभियोजन अधिकारियों से कानूनी राय ले रही है। वहीं, विवेचना में हल्का दारोगा और कांस्टेबल के भूमिका की भी जांच की जा रही है। लापरवाही मिलने पर दोनों के विरुद्ध कार्रवाई तय करते हुए विभागीय जांच शुरू होगी।

सिकरीगंज के अहिरौली खुर्द निवासी शिवकुमार त्रिपाठी को शनिवार शाम गांव में छेदी चौधरी के ब्रह्मभोज में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि वहां पुरानी रंजिश को लेकर राहुल चौधरी, विनोद, उसकी पत्नी राजकुमारी, छेदी के बेटे विंध्यनिवास चौधरी समेत सात लोगों ने उन पर हमला कर दिया।

सिर में गंभीर चोट लगने से शिवकुमार अचेत हो गए। ग्रामीण उन्हें आटो से अस्पताल ले जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में हमलावरों ने आटो रोककर उन्हें बाहर खींच लिया और तलवार से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई।

शिवकुमार के भाई रामकुमार की तहरीर पर सिकरीगंज थाने में अपहरण कर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस सात आरोपितों को जेल भेज चुकी है, जबकि एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तलवार और खंती बरामद कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है।

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