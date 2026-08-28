गोरखपुर के शिवालयों में सावन की अंतिम श्रावणी पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब, जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सावन के अंतिम दिन श्रावणी पूर्णिमा पर शुक्रवार को शहर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भोर से ही मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे। भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प व धतूरा अर्पित कर पूजा-अर्चना की। आरती में शामिल होकर भगवान शिव से सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजते रहे।

सूर्यकुंड धाम में सूर्यकुंड धाम विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित श्रावण महोत्सव के 30वें और अंतिम दिन विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुए। सुबह पांच बजे भगवान शिव की विशेष पूजा व श्रृंगार किया गया। इसके बाद शिव महाआरती हुई। श्रद्धालुओं ने आरती में शामिल होकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया।