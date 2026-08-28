गोरखपुर के शिवालयों में सावन की अंतिम श्रावणी पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब, जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़
गोरखपुर में सावन की अंतिम श्रावणी पूर्णिमा पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की।
HighLights
सावन की अंतिम श्रावणी पूर्णिमा पर शिवालयों में भीड़।
भोर से ही शिव मंदिरों में दर्शन-पूजन, जलाभिषेक।
सूर्यकुंड धाम में विशेष पूजा, रुद्राभिषेक और महायज्ञ।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सावन के अंतिम दिन श्रावणी पूर्णिमा पर शुक्रवार को शहर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भोर से ही मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे। भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प व धतूरा अर्पित कर पूजा-अर्चना की। आरती में शामिल होकर भगवान शिव से सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजते रहे।
सूर्यकुंड धाम में सूर्यकुंड धाम विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित श्रावण महोत्सव के 30वें और अंतिम दिन विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुए। सुबह पांच बजे भगवान शिव की विशेष पूजा व श्रृंगार किया गया। इसके बाद शिव महाआरती हुई। श्रद्धालुओं ने आरती में शामिल होकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया।
इसके बाद निश्शुल्क सामूहिक रुद्राभिषेक और रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। शाम छह बजे से श्री शिव महापुराण कथा शुरू होगी। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में विशेष तैयारियां की गई हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।\
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उधर, मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना और आरती की। महादेव झारखंडी मंदिर, मानसरोवर मंदिर रामलीला मैदान स्थित शिव मंदिर समेत शहर के अन्य शिवालयों में भी श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव का पूजन किया। सावन के अंतिम दिन शिवालयों में भक्ति की रसधारा बही।