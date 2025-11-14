Gorakhpur News: गोरखनाथ इलाके में डायवर्जन रूट को मोटरेबल बनाने का काम शुरू, ट्रेंचलेस विधि का हो रहा प्रयोग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जल निगम (नगरीय) की ओर से हुमायूंपुर तिराहा से जगेश्वर पासी चौराहा होते हुए गोरखनाथ थाने तक ट्रेंचलेस विधि से सीवर लाइन डाला जाएगा। इसके लिए गोरखनाथ इलाके में आठ रूट पर डायवर्जन किया जाएगा। ऐसे में इस कार्य को शुरू करने के पहले जल निगम ने ट्रैफिक डायवर्जन रूट को बेहतर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है।

बृहस्पतिवार से जल निगम ने डीपी ज्वैर्ल्स से होते हुए होते हुए दिग्विजयनगर जनप्रिय विहार मुख्य मार्ग और एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से दिग्विजयनगर रोड, जमुनिया बाग, जाहिदाबाद रोड होते हुए मंदिर गेट नंबर 2 तक के मार्ग को सृदृढ़ करने का काम शुरू किया।

इस दौरान क्षेत्र के पार्षद ऋषि मोहन वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं, जलनिगम के अधिकारियों ने बताया कि चिह्नित किए गए सभी आठ वैकल्पिक मार्ग को सृदृढ़ किया जाएगा। इसके तहत सड़क के गड्ढों में जीएसबी डाल कर रोड रोलर से मोटरेबल बनाने के साथ नागरिकों द्वारा किए गए अतिक्रमण भी हटवाए जाएंगे।