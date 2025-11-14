Language
    Gorakhpur News: गोरखनाथ इलाके में डायवर्जन रूट को मोटरेबल बनाने का काम शुरू, ट्रेंचलेस विधि का हो रहा प्रयोग

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:10 PM (IST)

    गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके में जल निगम ट्रेंचलेस विधि से सीवर लाइन डालने के लिए डायवर्जन रूट को दुरुस्त कर रहा है। आठ वैकल्पिक मार्गों को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिनमें डीपी ज्वैर्ल्स से मंदिर गेट नंबर 2 तक के मार्ग शामिल हैं। सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं और अतिक्रमण हटाया जा रहा है ताकि यातायात सुचारू रहे।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जल निगम (नगरीय) की ओर से हुमायूंपुर तिराहा से जगेश्वर पासी चौराहा होते हुए गोरखनाथ थाने तक ट्रेंचलेस विधि से सीवर लाइन डाला जाएगा। इसके लिए गोरखनाथ इलाके में आठ रूट पर डायवर्जन किया जाएगा। ऐसे में इस कार्य को शुरू करने के पहले जल निगम ने ट्रैफिक डायवर्जन रूट को बेहतर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है।

    बृहस्पतिवार से जल निगम ने डीपी ज्वैर्ल्स से होते हुए होते हुए दिग्विजयनगर जनप्रिय विहार मुख्य मार्ग और एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से दिग्विजयनगर रोड, जमुनिया बाग, जाहिदाबाद रोड होते हुए मंदिर गेट नंबर 2 तक के मार्ग को सृदृढ़ करने का काम शुरू किया।

    इस दौरान क्षेत्र के पार्षद ऋषि मोहन वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं, जलनिगम के अधिकारियों ने बताया कि चिह्नित किए गए सभी आठ वैकल्पिक मार्ग को सृदृढ़ किया जाएगा। इसके तहत सड़क के गड्ढों में जीएसबी डाल कर रोड रोलर से मोटरेबल बनाने के साथ नागरिकों द्वारा किए गए अतिक्रमण भी हटवाए जाएंगे।

    अधिशासी अभियंता पंकज कुमार ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र से सिंधी कालोनी रोड होते हुए गोरखनाथ रोड तक और अमर हैंडलूम सेंटर, गोरखनाथ थाने के पीछे की सड़क से जाहिदाबाद रोड होते हुए गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 2 तक, यूनियन बैंक एटीएम से जनप्रिय विहार कालोनी, शिव मंदिर, जमुनिया बाग होते हुए जाहिदाबाद रोड तक, जगेश्वर पासी चौराहा से खरे चौक होते हुए गोरखनाथ ओवरब्रिज तक, यादव टोला से हाजी फार्म हाउस और सिंधी कालोनी रोड होकर गोरखनाथ रोड तक चिन्हित डायवर्जन मार्ग से अतिक्रमण हटाने के साथ सृदृढ़ किया जाएगा। ताकि वाहन चालकों को दिक्कत न हो।