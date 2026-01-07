गोरखपुर में अलाव ताप रहे लोगों को स्कॉर्पियो ने कुचला, तीन की मौत
गोरखपुर के रामपुर गांव में सोमवार रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अलाव ताप रहे छह लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में ऑटो चालक भगवान दास और 15 वर्षीय प्रिंस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सोमवार की रात रामपुर गांव में अलाव ताप रहे छह लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में आटो चालक की मौके पर मौत हो गई। 15 वर्षीय किशोर ने बीआरडी में दम तोड़ दिया। चार घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।
दुर्घटना के बाद स्कार्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक गुमटी से जा टकराई, जिसमें वाहन चला रहे सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी के बेटे की भी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद हंगामा कर रहे लोगों को एम्स थाना पुलिस ने समझाकर शांत कराया।
घटना रात आठ बजे रामपुर गांव में स्वर्गीय मोहित के घर के सामने की है। गांव के ही भगवान दास (40) प्रिंस (15) पुत्र स्व. मोहित , अमर (25), जितेंद्र (40), हिमांशु (10)और दीपू रात में अलाव ताप रहे थे। इसी दौरान झारखंडी की ओर से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित हो गई और गलत दिशा में जाकर अलाव के पास खड़े लोगों को कुचलते हुए निकल गई।
हादसे में आटो चालक भगवान दास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हिमांशु, प्रिंस और दीपू को भी चोटें आईं। गंभीर रूप से घायल प्रिंस को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
लोगों को रौंदने के बाद स्कॉर्पियो सड़क किनारे स्थित एक गुमटी से जा टकराई। वाहन चला रहे पाम पैराडाइज में रहने वाले संजय सिंह की भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए।
सूचना मिलते ही एम्स थाना पुलिस के साथ ही राजघाट, खोराबार, तिवारीपुर, कोतवाली और कैंट थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को तत्काल एंबुलेंस से एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।संजय सिंह के पिता कामता सिंह रेलवे में अधिकारी रहे हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो झारखंडी की ओर से रामपुर चौराहे की तरफ जा रही थी। तेज गति के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और गलत दिशा में जाकर अलाव ताप रहे लोगों को टक्कर मार दी। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।स्कार्पियों को कब्जे में ले लिया गया है।
