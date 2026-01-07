गोरखपुर में लुटेरों की तलाश में लगी चार थानों की पुलिस, दो संदिग्ध हिरासत में

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सेवानिवृत्त लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर हुई 84 लाख रुपये की दुस्साहसी लूट के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। दो बाइक सवार चार अज्ञात बदमाशों द्वारा अंजाम दी गई इस वारदात का पर्दाफाश करने के लिए सीओ कैंट की अगुवाई में चार थानों की पुलिस टीम को लगाया गया है।क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए दो संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।

पुलिस की चार टीमें पूरे इलाके के सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। रजही और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे के दौरान किन लोगों की आवाजाही रही, इसका ब्योरा जुटाया जा रहा है। संदिग्ध बाइक सवारों, चेहरे ढंके युवकों और बार-बार इलाके में घूमते दिखे लोगों की पहचान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इसके साथ ही तकनीकी जांच के तहत मोबाइल टावर डंप लिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के समय कौन-कौन से मोबाइल नंबर सक्रिय थे और किन संदिग्धों की लोकेशन घटनास्थल के आसपास रही।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लूट की यह वारदात पूरी तरह सुनियोजित थी और बदमाशों ने पहले इलाके की रेकी की थी। इसी आधार पर पुलिस की नजर उन अपराधियों पर भी है, जो हाल ही में जेल से छूटे हैं और पहले लूटपाट के मामलों में संलिप्त रह चुके हैं।

एडीजी जोन मुथा अशोक और डीआइजी रेंज डा. एस चनप्पा ने मंगलवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच में जुटी पुलिस टीमों को जल्द से जल्द घटना का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए।



दशहत में रजही गांव के लोग

सोमवार शाम रजही में हुई सनसनीखेज घटना के बाद स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सहमे हुए हैं।गांव वालों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में गश्त और निगरानी की जरूरत है। पुलिस ने फिलहाल इलाके में गश्त बढ़ा दी है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।अधिकारियों का दावा है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और तकनीकी साक्ष्यों व जमीनी सूचनाओं के सहारे जल्द ही इस 84 लाख की सनसनीखेज लूट का पर्दाफाश किया जाएगा।