    गोरखपुर में लुटेरों की तलाश में लगी चार थानों की पुलिस, दो संदिग्ध हिरासत में

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 08:01 AM (IST)

    गोरखपुर के रजही में सेवानिवृत्त लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर 84 लाख रुपये की दुस्साहसी लूट के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। सीओ कैंट के नेतृत्व में चार ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सेवानिवृत्त लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर हुई 84 लाख रुपये की दुस्साहसी लूट के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। दो बाइक सवार चार अज्ञात बदमाशों द्वारा अंजाम दी गई इस वारदात का पर्दाफाश करने के लिए सीओ कैंट की अगुवाई में चार थानों की पुलिस टीम को लगाया गया है।क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए दो संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।

    पुलिस की चार टीमें पूरे इलाके के सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। रजही और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे के दौरान किन लोगों की आवाजाही रही, इसका ब्योरा जुटाया जा रहा है। संदिग्ध बाइक सवारों, चेहरे ढंके युवकों और बार-बार इलाके में घूमते दिखे लोगों की पहचान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    इसके साथ ही तकनीकी जांच के तहत मोबाइल टावर डंप लिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के समय कौन-कौन से मोबाइल नंबर सक्रिय थे और किन संदिग्धों की लोकेशन घटनास्थल के आसपास रही।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लूट की यह वारदात पूरी तरह सुनियोजित थी और बदमाशों ने पहले इलाके की रेकी की थी। इसी आधार पर पुलिस की नजर उन अपराधियों पर भी है, जो हाल ही में जेल से छूटे हैं और पहले लूटपाट के मामलों में संलिप्त रह चुके हैं।

    एडीजी जोन मुथा अशोक और डीआइजी रेंज डा. एस चनप्पा ने मंगलवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच में जुटी पुलिस टीमों को जल्द से जल्द घटना का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए।

    दशहत में रजही गांव के लोग
    सोमवार शाम रजही में हुई सनसनीखेज घटना के बाद स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सहमे हुए हैं।गांव वालों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में गश्त और निगरानी की जरूरत है। पुलिस ने फिलहाल इलाके में गश्त बढ़ा दी है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।अधिकारियों का दावा है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और तकनीकी साक्ष्यों व जमीनी सूचनाओं के सहारे जल्द ही इस 84 लाख की सनसनीखेज लूट का पर्दाफाश किया जाएगा।

    रेकी के बाद की वारदात
    पुलिस जांच में सामने आया है कि बदमाश पूरी रेकी के बाद वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। सोमवार शाम करीब 6:45 बजे दो बाइक से आए चारों बदमाशों ने मुंह ढंक रखा था। उन्होंने गेट पर काल बेल बजाई।सेवानिवृत्त लेखपाल बालेंद्र सिंह को लगा कि कोई कुरियर या दूधवाला आया होगा। गेट खोलते ही एक बदमाश ने कहा कि वह सीमेंट के रुपये जमा करने आया है। जब बालेंद्र सिंह ने साफ कहा कि उनके घर की कोई दुकान नहीं है और ऐसा कोई भुगतान नहीं बनता, तभी बदमाशों ने पिस्टल के बट से सिर पर हमला कर दिया और जबरन घर में घुस आए।

    लुटेरों का लोकेशन रमवापुर गांव तक मिला
    सेवानिवृत्त लेखपाल और उनके परिवार को बंधक बनाकर की गई लूट के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिला है। जांच में लुटेरों का लोकेशन पिपराइच के रमवापुर गांव तक ट्रेस हुआ है।इससे पहले रजही से रमवापुर गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर लगे सीसी कैमरे में बाइक सवार दोनों बदमाश दिखे थे। फुटेज और मोबाइल फोन लोकेशन के आधार पर बदमाशों की मूवमेंट खंगाल रही है।

    लुटेरों की पहचान के लिए क्राइम ब्रांच के साथ ही स्थानीय थानें की पुलिस छानबीन कर रही है।अब तक की जांच में कई अहम सुराग मिले हैं।जल्द ही बदमाश गिरफ्त में होंगे।


    -

    - अभिनव त्यागी,एसपी सिटी