गोरखपुर में भूमि पैमाइश करने पहुंचे राजस्व कर्मियों पर फरसा-लाठी से हमला, जान बचाकर भागे अधिकारी

संवाद सूत्र, बड़हलगंज, (गोरखपुर)। विवादित भूमि की पैमाइश करने पहुंचे राजस्व निरीक्षक और लेखपार के साथ अभद्रता और जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पैमाइश के दौरान एक व्यक्ति ने जरीब खींचकर सरकारी कार्य में बाधा डाली।

विरोध करने पर वह घर से फरसा और लाठी लेकर आया और दोनों राजस्व कर्मियों को दौड़ा लिया। राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर बड़हलगंज पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। मामला बड़हलगंज थाना के पटना रामनगर गांव का है। गोला तहसील के डेरवा सर्किल में तैनात राजस्व निरीक्षक सरयू प्रसाद यादव ने पुलिस को बताया कि मंडलायुक्त के आदेश के अनुपालन में वह 26 अगस्त को हल्का लेखपाल अरविंद विश्वकर्मा के साथ पटना रामनगर गांव पहुंचे थे। दोनों विवादित भूमि की पैमाइश कर रहे थे। इसी दौरान गांव सुभाष साहनी पुत्र राम केवल मौके पर पहुंचा और जरीब खींचकर पैमाइश रोकने लगा।