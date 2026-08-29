गोरखपुर में भूमि पैमाइश करने पहुंचे राजस्व कर्मियों पर फरसा-लाठी से हमला, जान बचाकर भागे अधिकारी
गोरखपुर के पटना रामनगर में भूमि पैमाइश के दौरान राजस्व कर्मियों पर हमला हुआ। सरकारी कार्य में बाधा डालने और ...और पढ़ें
HighLights
पटना रामनगर में भूमि पैमाइश के दौरान राजस्व कर्मियों पर हमला।
आरोपी ने सरकारी कार्य में बाधा डाली, फरसा-लाठी से धमकाया।
सुभाष साहनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, पुलिस तलाश में जुटी।
संवाद सूत्र, बड़हलगंज, (गोरखपुर)। विवादित भूमि की पैमाइश करने पहुंचे राजस्व निरीक्षक और लेखपार के साथ अभद्रता और जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पैमाइश के दौरान एक व्यक्ति ने जरीब खींचकर सरकारी कार्य में बाधा डाली।
विरोध करने पर वह घर से फरसा और लाठी लेकर आया और दोनों राजस्व कर्मियों को दौड़ा लिया। राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर बड़हलगंज पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।
मामला बड़हलगंज थाना के पटना रामनगर गांव का है। गोला तहसील के डेरवा सर्किल में तैनात राजस्व निरीक्षक सरयू प्रसाद यादव ने पुलिस को बताया कि मंडलायुक्त के आदेश के अनुपालन में वह 26 अगस्त को हल्का लेखपाल अरविंद विश्वकर्मा के साथ पटना रामनगर गांव पहुंचे थे। दोनों विवादित भूमि की पैमाइश कर रहे थे। इसी दौरान गांव सुभाष साहनी पुत्र राम केवल मौके पर पहुंचा और जरीब खींचकर पैमाइश रोकने लगा।
जब उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डालने का विरोध किया तो सुभाष घर गया और फरसा व लाठी लेकर वापस लौट आया। इसके बाद उसने दोनों राजस्व कर्मियों को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से दौड़ा लिया। राजस्व कर्मियों ने किसी तरह मौके से हटकर अपनी जान बचाई और घटना की सूचना पुलिस को दी।
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प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्व निरीक्षक की तहरीर के आधार पर सुभाष साहनी के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। आरोपित की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है।