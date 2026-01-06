Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

     गोरखपुर में सेवानिवृत्त लेखपाल के परिवार को बंधक बनाकर 84 लाख की लूट, गहने-कैश लेकर गए बदमाश 

    By Satish Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:00 PM (IST)

    गोरखपुर के रजही में सेवानिवृत्त लेखपाल बालेन्द्र सिंह के घर नकाबपोश बदमाशों ने 45 मिनट तक लूटपाट की। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लेखपाल का सिर फोड ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नकाबपोश बदमाशों ने सोमवार की शाम रजही में सेवानिवृत्त लेखपाल व उनके स्वजन को बंधक बनाकर घर 45 मिनट तक लूटपाट की। दहशत फैलाने के लिए घर में दाखिल होते ही सेवानिवृत्त लेखपाल की पिटाई कर सिर फोड़ दिया।

    महिलाओं पर पिस्टल तानकर कमरे में बंद करने के बाद आलमारी में रखे 80 लाख रुपये कीमत के गहने व चार लाख नकदी लेकर बाइक से फरार हो गए। एम्स थाना पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच की पांच टीम बदमाशों की तलाश में जुटी है।

    सोमवार शाम करीब सात बजे सेवानिवृत्त लेखपाल बालेन्द्र सिंह (70) के घर दो बाइक से चार युवक पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर जैसे ही वह बाहर निकले, बदमाशों ने पिस्टल तान दी। विरोध पर बदमाशों ने पिस्टल की बट से बालेन्द्र सिंह के सिर पर वार किया, जिससे वह घायल हो गए। बदमाश उन्हें खींचते हुए घर के अंदर ले गए।

    किचन में मौजूद बालेन्द्र सिंह की पत्नी ऊषा सिंह, बहू कल्पना सिंह और छोटे भाई तेजबहादुर सिंह की पत्नी पूर्णिमा सिंह को पिस्टल दिखाकर डराया। तीनों महिलाओं के गले और कान से सोने के आभूषण उतरवाए। आलमारी की चाबी लेने के बाद सभी को एक कमरे में बंद कर दिया।

    इसके बाद अलग-अलग कमरे में रखी पांच अलमारियों को खोलकर उनमें रखे सोने-चांदी के गहने समेट लिए। बालेन्द्र सिंह के छोटे भाई तेज बहादुर सिंह, जो नेत्रहीन हैं, उस समय बरामदे में सो रहे थे। उनके ऊपर भी बदमाशों ने हमला कर दिया।

    सूचना पर एसएसपी राजकरन नय्यर, एसपी सिटी अभिनव त्यागी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार से बात की। एम्स थाना पुलिस आसपास के सीसी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

    बदमाशों के भागने के संभावित रूट पर नाकेबंदी की गई है। पीड़ित के अनुसार चारों बदमाशों की उम्र 22 से 25 वर्ष के बीच थी। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।