गोरखपुर में पुलिस कस्टडी से चकमा देकर भागा दुष्कर्म का आरोपी, थानेदार छिपाते रहे... अब दर्ज हुआ केस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। थाने लाकअप से दुष्कर्म का आरोपित शनिवार रात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। पेशाब कराने के लिए लाकप से बाहर निकालने के दौरान वह पहरेदार को गच्चा देकर भाग निकला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मियों ने आसपास के क्षेत्र में उसकी तलाश की, लेकिन देर रात तक उसका पता नहीं चल सका। बाद में पुलिस ने उसे रविवार को दोबारा गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

इस पूरे घटनाक्रम को बड़हलगंज पुलिस छिपाती रही। लेकिन, लाकअप से भागने के मामले में मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस की लापरवाही सामने आई। थाने में तैनात उपनिरीक्षक संतोष कुमार राय की तहरीर के अनुसार पिड़हनी निवासी प्रदीप कुमार साहनी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में पंजीकृत प्राथमिकी में आरोपित था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने के लाकअप में बंद किया।

शनिवार रात दो बजे उसे लाकअप से पेशाब कराने के लिए बाहर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान वह पहरेदार को चकमा देकर फरार हो गया। पहरेदार की सूचना पर थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तहरीर के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी से भागने का प्राथमिकी पंजीकृत किया। उधर, दोबारा गिरफ्तार करते हुए आरोपित को पुलिस ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया।