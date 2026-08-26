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गोरखपुर में पुलिस कस्टडी से चकमा देकर भागा दुष्कर्म का आरोपी, थानेदार छिपाते रहे... अब दर्ज हुआ केस

By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
Updated: Wed, 26 Aug 2026 02:40 PM (IST)

गोरखपुर के बड़हलगंज थाने से दुष्कर्म का आरोपी पेशाब के बहाने पुलिस हिरासत से फरार हो गया। पुलिस ने उसे रविवार को दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, हालांकि पहले घटना को छिपाने का प्रयास किया गया था।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. दुष्कर्म का आरोपी थाने के लाकअप से फरार हुआ।

  2. पेशाब कराने के लिए बाहर निकालते समय पुलिस को चकमा दिया।

  3. पुलिस ने आरोपी को रविवार को दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेजा।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। थाने लाकअप से दुष्कर्म का आरोपित शनिवार रात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। पेशाब कराने के लिए लाकप से बाहर निकालने के दौरान वह पहरेदार को गच्चा देकर भाग निकला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मियों ने आसपास के क्षेत्र में उसकी तलाश की, लेकिन देर रात तक उसका पता नहीं चल सका। बाद में पुलिस ने उसे रविवार को दोबारा गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

इस पूरे घटनाक्रम को बड़हलगंज पुलिस छिपाती रही। लेकिन, लाकअप से भागने के मामले में मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस की लापरवाही सामने आई। थाने में तैनात उपनिरीक्षक संतोष कुमार राय की तहरीर के अनुसार पिड़हनी निवासी प्रदीप कुमार साहनी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में पंजीकृत प्राथमिकी में आरोपित था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने के लाकअप में बंद किया।

शनिवार रात दो बजे उसे लाकअप से पेशाब कराने के लिए बाहर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान वह पहरेदार को चकमा देकर फरार हो गया। पहरेदार की सूचना पर थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तहरीर के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी से भागने का प्राथमिकी पंजीकृत किया। उधर, दोबारा गिरफ्तार करते हुए आरोपित को पुलिस ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया।

लेकिन, 23 अगस्त को जारी प्रेस नोट में उसकी गिरफ्तारी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में दर्शाई गई। उसके आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया गया, लेकिन पुलिस हिरासत से भागने की घटना की जानकारी नहीं दी गई।

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प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदीप साहनी हवालात से पेशाब करने के बहाने पहरेदार को चकमा देकर फरार हुआ था। उसे रविवार को दोबारा गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया। फरार होने के मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।