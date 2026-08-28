गोरखपुर में रक्षाबंधन पर नौकायन जाना है? संभलकर निकलें, कई रास्तों पर एंट्री बैन और रूट डायवर्ट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रक्षाबंधन पर्व पर नौकायन क्षेत्र में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए 28 अगस्त को यातायात पुलिस ने मार्ग परिवर्तन किया है। नौकायन की ओर जाने वाले कई मार्गों पर चार पहिया, आटो, ई-रिक्शा, बस और अन्य व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से गंतव्य तक भेजा जाएगा। एसपी यातायात अमित श्रीवास्तव के अनुसार शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों में यातायात की तत्काल स्थिति को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त मार्ग परिवर्तन भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्ग और पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करें।



इधर से जाएंगे वाहन