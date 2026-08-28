गोरखपुर में रक्षाबंधन पर नौकायन जाना है? संभलकर निकलें, कई रास्तों पर एंट्री बैन और रूट डायवर्ट
रक्षाबंधन पर्व पर गोरखपुर के नौकायन क्षेत्र में संभावित भीड़ को देखते हुए 28 अगस्त को यातायात पुलिस ने मार्ग ...और पढ़ें
HighLights
रक्षाबंधन पर नौकायन क्षेत्र में यातायात परिवर्तन लागू।
चार पहिया, ऑटो, ई-रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग व पार्किंग का उपयोग।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रक्षाबंधन पर्व पर नौकायन क्षेत्र में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए 28 अगस्त को यातायात पुलिस ने मार्ग परिवर्तन किया है। नौकायन की ओर जाने वाले कई मार्गों पर चार पहिया, आटो, ई-रिक्शा, बस और अन्य व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से गंतव्य तक भेजा जाएगा। एसपी यातायात अमित श्रीवास्तव के अनुसार शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों में यातायात की तत्काल स्थिति को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त मार्ग परिवर्तन भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्ग और पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करें।
इधर से जाएंगे वाहन
- देवरिया, खोराबार और चिड़ियाघर की ओर जाने वाले चार पहिया वाहन पैडलेगंज से नौकायन की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये पैडलेगंज से देवरिया बाईपास तिराहा, न्यू सिक्सलेन ओवरब्रिज, रामगढ़ताल थाना तिराहा होते हुए चिड़ियाघर की ओर भेजा जाएगा। इसी तरह इन क्षेत्रों से आने वाले चार पहिया वाहनों को भी रामगढ़ताल थाना तिराहे से नौकायन की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें देवरिया बाईपास तिराहा और न्यू सिक्सलेन ओवरब्रिज के रास्ते भेजा जाएगा।
- पैडलेगंज से नौकायन घूमने जाने वाले चार पहिया वाहनों को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह मोड़ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उन्हें प्रेक्षागृह के सामने, पीछे और आसपास पार्क कराया जाएगा। सर्किट हाउस मोड़ से नौकायान की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहां से आगे जाने वाले दोपहिया वाहन सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान में पार्क किए जाएंगे।
- पैडलेगंज से नौकायन की ओर जाने वाले आटो, ई-रिक्शा, बस और अन्य व्यावसायिक वाहनों को चंपा देवी मोड़ से डायवर्ट कर चंपा देवी पार्क के बगल में पार्क कराया जाएगा। सर्किट हाउस और बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह की पार्किंग भरने पर अन्य वाहनों को भी चंपा देवी पार्क के पास पार्क कराया जाएगा।
- रामगढ़ताल थाना मोड़ और देवरिया बाईपास तिराहे से नौकायन जाने वाले वाहनों को ट्रांसफार्मर तिराहे से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इन्हें महंत दिग्विजयनाथ पार्क की पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा। वहीं, तारामंडल से नौकायन होकर पैडलेगंज जाने और पैडलेगंज से तारामंडल आने वाले वाहनों को वाटर बाडी पर बने ओवरब्रिज से वसुंधरा एन्क्लेव होते हुए आवागमन करना होगा।
यहां होगी पार्किंग
- महंत दिग्विजयनाथ पार्क में दोपहिया और चार पहिया वाहन
- सर्किट हाउस मुख्य द्वार के पास दोपहिया वाहन
- बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सामने, पीछे और बगल में चार पहिया वाहन
- चंपा देवी पार्क के बगल में आटो, ई-रिक्शा और बस
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