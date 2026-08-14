गोरखपुर में आज 5 घंटे गुल रहेगी बिजली: राप्ती नगर और जगदीशपुर समेत इन इलाकों में छाया रहेगा अंधेरा
गोरखपुर में 14 अगस्त को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह बाधा रोड चौड़ीकरण और लाइन शिफ्टिंग कार्य के कारण रा ...और पढ़ें
HighLights
14 अगस्त को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक बिजली कटौती।
रोड चौड़ीकरण और लाइन शिफ्टिंग कार्य है मुख्य कारण।
राप्ती नगर, जगदीशपुर, मझगांवा उपकेंद्रों से आपूर्ति प्रभावित।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रोड चौड़ीकरण एवं लाइन शिफ्टिंग कार्य को लेकर विद्युत उपकेंद्र राप्ती नगर के 11केवी कृष्णा नगर, फेस तीन, मोती पोखरा फीडर,विद्युत उपकेंद्र जगदीशपुर, विद्युत उपकेंद्र मझगांवा की विद्युत आपूर्ति 14 अगस्त को सुबह 11.00 बजे से 04.00 बजे के बीच बाधित रहेगी। यह जानकारी अधिशासी अभियंता सेकेंडरी वर्क्स गोरखपुर ने दी।
ओपीडी में आज
मेडिकल कालेज का नेहरू अस्पताल
- न्यूरो सर्जरी- डा. विकास नागर
- न्यूरोलाजी- डा. सुंदरका मीत
- यूरोलाजी- डा. रोहित रंजन
- कार्डियोलाजी- डा. विश्वजीत
- मेडिसिन- डा. माधवी सरकारी
- आर्थोपेडिक- डा. सुरेंद्र कुमार
- गायनी- डा. अंकिता
- ईएनटी- डा. आदित्य पाठक
- सर्जरी- डा. अशोक कुमार यादव
- टीबी एवं चेस्ट- डा. अश्वनी मिश्रा
- नेत्र रोग- डा. रामयश सिंह यादव
- बाल रोग- डा. अजित कुमार यादव
जिला अस्पताल
- मेडिसिन- डा. बीके सुमन, डा. राजेश कुमार, डा. महेश चौधरी
- चेस्ट मेडिसिन- डा. नेहा कपूर, डा. प्रशांत कुमार, डा. दुर्गेश कुमार
- हृदय रोग- डा. रोहित गुप्ता, डा. केके शाही
- सर्जरी- डा. बीपी मल्ल
- आर्थोपेडिक- डा. प्रमोद तिवारी
- फिजियोथेरेपी- डा. रविंद्र ओझा, डा. श्रद्धा सिद्धार्थ, डा. अनुपमा जायसवाल, डा. अजय चौधरी
- बाल रोग- डा. गणेश गौरव, डा. लाल बाबू यादव, डा. अरविंद उपाध्याय
- चर्म रोग- डा. नवीन कुमार वर्मा ।
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