गोरखपुर में आज 5 घंटे गुल रहेगी बिजली: राप्ती नगर और जगदीशपुर समेत इन इलाकों में छाया रहेगा अंधेरा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रोड चौड़ीकरण एवं लाइन शिफ्टिंग कार्य को लेकर विद्युत उपकेंद्र राप्ती नगर के 11केवी कृष्णा नगर, फेस तीन, मोती पोखरा फीडर,विद्युत उपकेंद्र जगदीशपुर, विद्युत उपकेंद्र मझगांवा की विद्युत आपूर्ति 14 अगस्त को सुबह 11.00 बजे से 04.00 बजे के बीच बाधित रहेगी। यह जानकारी अधिशासी अभियंता सेकेंडरी वर्क्स गोरखपुर ने दी।

ओपीडी में आज

मेडिकल कालेज का नेहरू अस्पताल न्यूरो सर्जरी- डा. विकास नागर

न्यूरोलाजी- डा. सुंदरका मीत

यूरोलाजी- डा. रोहित रंजन

कार्डियोलाजी- डा. विश्वजीत

मेडिसिन- डा. माधवी सरकारी

आर्थोपेडिक- डा. सुरेंद्र कुमार

गायनी- डा. अंकिता

ईएनटी- डा. आदित्य पाठक

सर्जरी- डा. अशोक कुमार यादव

टीबी एवं चेस्ट- डा. अश्वनी मिश्रा

नेत्र रोग- डा. रामयश सिंह यादव

बाल रोग- डा. अजित कुमार यादव जिला अस्पताल