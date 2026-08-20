गोरखपुर में आज 4 घंटे गुल रहेगी बिजली: राप्तीनगर, मेडिकल कॉलेज समेत इन इलाकों में ठप रहेगी सप्लाई; देखें लिस्ट

कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों को परेशानी से बचाने के लिए बिजली निगम ने नई व्यवस्था बना दी है। अब अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) 27 सौ किलोवाट क्षमता तक का कनेक्शन दे सकते हैं। पहले वह सिर्फ पांच सौ किलोवाट क्षमता तक का ही कनेक्शन दे सकते थे और इसके लिए अधीक्षण अभियंता से अनुमति लेनी पड़ती थी। इससे बड़े उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के लिए काफी भाग-दौड़ करनी पड़ती थी। नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

बिजली निगम ने कनेक्शन के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने को झटपट पोर्टल लांच किया था। नए कनेक्शन के लिए आवेदन के साथ ही स्वीकृति या अस्वीकृति की दशा में कारण बताने के साथ ही समयसीमा तय कर दी थी। आवेदकों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए अभियंताओं द्वारा कनेक्शन की क्षमता के आधार पर स्वीकृति का अधिकार भी तय कर दिया गया था। इस अधिकार में लगातार बढ़ोतरी भी की गई। अब एक्सईएन के अधिकार को और बढ़ा दिया गया है।

पांच अगस्त को बिजली निगम के निदेशक मंडल में रखे गए प्रस्ताव के आधार पर बिजली निगम ने आदेश जारी कर दिया है। बिजली निगम के उप सचिव कार्य फैसल खान ने बताया कि नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।

इनको इतनी क्षमता तक का अधिकार जेई - चार किलोवाट तक घरेलू व वाणिज्यिक कनेक्शन

चार किलोवाट तक घरेलू व वाणिज्यिक कनेक्शन एसडीओ - घरेलू व वाणिज्यिक कनेक्शन पांच से 25 किलोवाट तक, अन्य वाणिज्यिक, सार्वजनिक व निजी संस्थानों और अन्य विधा के कनेक्शन 25 किलोवाट तक, निजी नलकूप का कनेक्शन 25 हार्सपावर तक

घरेलू व वाणिज्यिक कनेक्शन पांच से 25 किलोवाट तक, अन्य वाणिज्यिक, सार्वजनिक व निजी संस्थानों और अन्य विधा के कनेक्शन 25 किलोवाट तक, निजी नलकूप का कनेक्शन 25 हार्सपावर तक अधिशासी अभियंता - सभी विधाओं में 25 किलोवाट से लगायत 27 सौ किलोवाट तक

सभी विधाओं में 25 किलोवाट से लगायत 27 सौ किलोवाट तक अधीक्षण अभियंता - 27 सौ किलोवाट से 17 मेगावाट तक

27 सौ किलोवाट से 17 मेगावाट तक मुख्य अभियंता - 15 मेगावाट से ज्यादा यह भी पढ़ें- आज से सप्ताह में चार दिन नियमित चलेगी गोरखपुर-दादर, जानिए पूरा शेड्यूल





