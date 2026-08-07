गोरखपुर में आज गुल रहेगी बिजली: मोहद्दीपुर से लेकर शाहपुर तक 4.5 घंटे का पावर कट, देखें प्रभावित इलाकों की लिस्ट

भाटी बिहार विकास समिति की ओर से डा. जोखन पांडेय के आवास पर समिति की परिचय पुस्तिका का विमोचन महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संगठन में शक्ति होती है और संगठित समाज ही राष्ट्र की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि कालोनी के विकास के लिए आपसी प्रेम, भाईचारा और एकजुटता आवश्यक है और परिचय पुस्तिका इस उद्देश्य को मजबूत करेगी।







