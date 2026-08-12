गोरखपुर: आज इन इलाकों में 5 घंटे गुल रहेगी बिजली, सड़क चौड़ीकरण और लाइन शिफ्टिंग का काम जारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सड़क चौड़ीकरण और लाइन शिफ्टिंग कार्य के कारण इंडस्ट्रियल एस्टेट उपकेंद्र से जुड़ा पश्चिमी फीडर, दुर्गाबाड़ी से जुड़ा हनुमंत नगर फीडर, राप्तीनगर से जुड़ा कृष्णा नगर, फेज तीन व मोती पोखरा फीडर, खोराबार से जुड़ा सूबा बाजार व रामगढ़ फीडर, राप्तीनगर न्यू उपकेंद्र से जुड़ा रेल विहार व करीम नगर फीडर बुधवार को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक बंद रहेगा। यह जानकारी विद्युत माध्यमिक कार्यखंड के अधिशासी अभियंता सुजीत गुप्ता ने दी।

कूलर में उतरा करंट डेयरी मजदूर की मौत डेयरी पर रहकर मवेशियों की देखभाल करने वाले मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। डेयरी मालिक और ग्रामीणों ने कूलर लगाते समय करंट से मौत की बात कही। हालांकि, चिकित्सक ने मौत का कारण स्पष्ट नहीं बताया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमहिया निवासी पन्नेलाल, झंगहा थाना के गहिरा गांव निवासी दिनेश यादव की डेयरी पर रहकर काम करते थे।