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    गोरखपुर: आज इन इलाकों में 5 घंटे गुल रहेगी बिजली, सड़क चौड़ीकरण और लाइन शिफ्टिंग का काम जारी

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:16 AM (IST)

    गोरखपुर में बुधवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कई इलाकों में बिजली कटौती होगी। यह कटौती सड़क चौड़ीकरण और लाइन शिफ्टिंग कार्य के कारण की जाएगी। ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सड़क चौड़ीकरण और लाइन शिफ्टिंग कार्य के कारण इंडस्ट्रियल एस्टेट उपकेंद्र से जुड़ा पश्चिमी फीडर, दुर्गाबाड़ी से जुड़ा हनुमंत नगर फीडर, राप्तीनगर से जुड़ा कृष्णा नगर, फेज तीन व मोती पोखरा फीडर, खोराबार से जुड़ा सूबा बाजार व रामगढ़ फीडर, राप्तीनगर न्यू उपकेंद्र से जुड़ा रेल विहार व करीम नगर फीडर बुधवार को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक बंद रहेगा। यह जानकारी विद्युत माध्यमिक कार्यखंड के अधिशासी अभियंता सुजीत गुप्ता ने दी।

    कूलर में उतरा करंट डेयरी मजदूर की मौत

    डेयरी पर रहकर मवेशियों की देखभाल करने वाले मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। डेयरी मालिक और ग्रामीणों ने कूलर लगाते समय करंट से मौत की बात कही। हालांकि, चिकित्सक ने मौत का कारण स्पष्ट नहीं बताया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमहिया निवासी पन्नेलाल, झंगहा थाना के गहिरा गांव निवासी दिनेश यादव की डेयरी पर रहकर काम करते थे।

    मंगलवार रात करीब आठ बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। डेयरी मालिक और ग्रामीण उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोराबार ले गए। प्रभारी चिकित्सक ओबैदुल हक ने करीब नौ बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। डेयरी मालिक व साथ गए ग्रामीणों के अनुसार, कूलर लगाते समय पन्नेलाल करंट की चपेट में आ गए थे।

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    चिकित्सक ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी और मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है। अस्पताल पहुंचे पन्नेलाल के चचेरे भाई अवधेश ने भी मौत की वजह पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि घटना की जानकारी परिजनों को करीब दो घंटे बाद दी गई। पन्नेलाल की शादी हुई थी, लेकिन कुछ महीने बाद पत्नी छोड़कर चली गई थी।



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