गोरखपुर में बिजली संकट से हाहाकार, उपभोक्ताओं ने जेई को बनाया बंधक
गोरखपुर के बिछिया कॉलोनी में बिजली कटौती और लो वोल्टेज से नाराज उपभोक्ताओं ने जेई राम जी मिश्र को दो घंटे तक बंधक बना लिया। मोहद्दीपुर उपकेंद्र से जुड ...और पढ़ें
HighLights
बिछिया कॉलोनी में उपभोक्ताओं ने जेई को बंधक बनाया।
बिजली कटौती और लो वोल्टेज से लोग परेशान।
केबल जलने और तार टूटने से आपूर्ति बाधित।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मोहद्दीपुर उपकेंद्र से जुड़े बिछिया कालोनी में बुधवार दोपहर से बिजली आपूर्ति में आ रहे व्यवधान से नाराज उपभोक्ताओं का गुस्सा रात में फूट पड़ा। गड़बड़ी और लो वोल्टेज ठीक कराने पहुंचे मोहद्दीपुर के जेई राम जी मिश्र को उपभोक्ताओं ने हनुमान मंदिर के पास बंधक बना लिया। जेई तकरीबन दो घंटे बंधक रहे।
पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन उपभोक्ताओं की नाराजगी देख कुछ नहीं कहा। मोहद्दीपुर खंड के अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय ने बताया कि अचानक मांग बढ़ने के कारण एरियल बंच कंडक्टर (एबीसी) जल गया था। इसे बदलकर आपूर्ति सही कराई गई तो कुछ घरों में लो वोल्टेज की दिक्कत आ गई थी। जेई समस्या दूर कराने पहुंचे थे लेकिन उपभोक्ताओं ने उन्हें रोक लिया। इस कारण सुधार कार्य में देर हुई।
मोहद्दीपुर उपकेंद्र से बिछिया क्षेत्र में बिजली दी जाती है। उपकेंद्र से बिछिया दूर होने के कारण गर्मियों में बिजली का हमेशा संकट रहता है। बुधवार दोपहर उमस भरी गर्मी में हनुमान मंदिर के पास केबल में आग लग गई। केबल जलने की सूचना मिलते ही आपूर्ति ठप कराई गई। उस समय जेई ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए दूसरे फेज से आपूर्ति शुरू कराई लेकिन लोड ज्यादा होने के कारण बिजली फिर चली गई।
इसके बाद केबल बदला गया लेकिन फेज को नहीं बदल गया। बिजली दी गई तो फिर कहीं लोग वोल्टेज तो कहीं बिजली न आने की समस्या खड़ी हो गई। गर्मी में लोग सड़क पर उतरकर बिजली आने का इंतजार कर रहे थे कि इसी बीच जेई दिख गए। शाहपुर, राम जानकी नगर आदि इलाकों में भी बिजली का संकट रहा।
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तार टूटने से बंद हो गया भगवानपुर फीडर, उपभोक्ता नाराज
राप्तीनगर क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है। उमस भरी गर्मी में बुधवार रात तकरीबन आठ बजे भगवानपुर चौराहा पर एलटी लाइन का तार टूट गया। लोगों की सूचना पर बिजलीकर्मियों ने भगवानपुर फीडर बंद कर दिया लेकिन तार सही कराने में देर की। इस कारण दो हजार से ज्यादा घरों में अंधेरा छाया रहा। समाचार लिखे जाने तक बिजली नहीं आ सकी थी।
राप्तीनगर ओल्ड उपकेंद्र से जुड़े भगवानपुर फीडर से भगवानपुर, बिचउपुर, चौहान टोला आदि इलाकों को बिजली दी जाती है। इलाके में रोजाना गड़बड़ी के कारण घंटों बिजली आपूर्ति पर असर पड़ता है। उपभोक्ताओं का कहना है कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं, तार जर्जर हैं, लताएं ट्रांसफार्मर व तार पर चढ़ती जा रही हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अभियंताओं ने बिजली व्यवस्था को सुचारु रुखने पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है।