गोरखपुर के मुख्य डाकघर में शाम छह बजे तक बनवा सकेंगे आधार कार्ड, दो शिफ्ट में कर्मचारी करेंगे काम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को समय की कमी के कारण परेशान नहीं होना पड़ेगा। गोलघर स्थित मुख्य डाकघर में आधार संबंधी सेवाओं का समय बढ़ा दिया गया है। अब सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक आधार कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए डाकघर में दो अलग-अलग काउंटर शुरू किए गए हैं।

मुख्य डाकघर में आधार कार्ड बनवाने की सुविधा पहले से उपलब्ध है। पूर्व में आधार केंद्र का संचालन सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक ही होता था। लोगों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए प्रवर पोस्ट मास्टर अजय कुमार पांडेय ने सेवा का विस्तार कराया है। अब आधार केंद्र दो पाली में संचालित होगा।