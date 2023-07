लखनऊ में माफिया राजन तिवारी पर दर्ज मुकदमे की पैरवी करेगी गोरखपुर पुलिस, एक दारोगा की लगाई गई ड्यूटी

माफिया राजन तिवारी के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज गाजीपुर व कैसरबाग थाने में मुकदमा दर्ज है। वह गोरखपुर के टाप 10 व प्रदेश के 61 माफिया की सूची में शामिल है। माफिया राजन तिवारी के अपराधों की दो फाइल लखनऊ से गुम हो गई है । जिसको लेकर डीजी विशेष कानून- व्यवस्था ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है।

लखनऊ में माफिया राजन तिवारी पर दर्ज मुकदमे की पैरवी करेगी गोरखपुर पुलिस। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। माफिया व पूर्व विधायक राजन तिवारी के विरुद्ध लखनऊ में दर्ज मुकदमे की पैरवी गोरखपुर पुलिस भी करेगी। मानिटरिंग सेल के नोडल अधिकारी एसपी साउथ ने इसके लिए एक दारोगा की ड्यूटी लगाई है। जिस दिन न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई होगी नामित दारोगा उपस्थित होकर पैरवी करने के साथ ही अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराएंगे। यह है मामला गगहा, सोहगौरा गांव का रहने वाला माफिया राजन तिवारी जमानत पर छूटने के बाद बिहार के पूर्वी चंपारण, गोविंदगंज में है। गोरखपुर व लखनऊ में दर्ज मुकदमे में उसे सजा दिलाने के लिए पुलिस पैरवी कर रही है। गवाह से मुलाकात कर उन्हें तारीख पर पहुंचाने और गवाही कराने की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के थानेदार को सौंपी गई है जहां वह रहते हैं। गोरखपुर में दर्ज मुकदमे की पैरवी एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह कर रहे हैं। इसे भी पढ़ें, Mafia Rajan Tiwari: गुम हो गई गोरखपुर के टॉप-10 माफियाओं में शुमार राजन तिवारी के अपराधों की दो फाइल कुकर्म करने का आरोपित कथित तांत्रिक गिरफ्तार चौरीचौरा थानाक्षेत्र के एक गांव के किशोर को भ्रमजाल में फंसाकर कुकर्म करने के आरोपित कथित तांत्रिक मंटू त्यागी उर्फ राजेश दुबे को पुलिस ने भोपा बाजार चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पिपराइच थानाक्षेत्र के राउतपार बेला कांटा का रहने वाला मंटू त्यागी उर्फ राजेश दुबे कथित तांत्रिक है। उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं। कुछ साल पहले उसने चौरी चौरा थानाक्षेत्र के एक गांव के रहने वाले 17 वर्षीय किशोर को भ्रमजाल में फंसा लिया। कथित तांत्रिक किशोर के साथ कुकर्म करता था। पत्नी व बच्चों के विरोध के बाद भी वह किशोर को अपने साथ रखता था। किशोर भी अपने घर न रहकर उसी के पास रहना पसंद करता था। किशोर के घरवालों को यह बात खटकती थी। एक माह पूर्व किशोर के पिता ने बेटे का मोबाइल फोन देखा तो उसमें कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिला। इसके बाद पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने कथित तांत्रिक मंटू त्यागी के विरुद्ध किशोर से कुकर्म, धमकी देने और पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। एएसपी मानुष पारीख ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

Edited By: Pragati Chand