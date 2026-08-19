गोरखपुर में 'रौब' से नहीं, व्यवहार से पुलिस जीतेगी आमजन का भरोसा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पुलिस की पहचान सिर्फ वर्दी और कार्रवाई से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से भी बनती है। कार्य व्यवहार को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच अब पुलिसकर्मियों को जनता के साथ बेहतर संवाद और सम्मानजनक व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बुधवार को योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में गोरखपुर रेंज के चार जिलों के करीब 450 पुलिसकर्मी इस प्रशिक्षण में शामिल होंगे।



सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक चलने वाले प्रशिक्षण में डीआइजी ट्रेनिंग देव रंजन वर्मा पुलिसकर्मियों को व्यवहार और पुलिसिंग के अलग-अलग पहलुओं की जानकारी देंगे। इसमें त्योहारों के दौरान ड्यूटी करने, कांवड़ियों से पेश आने, अपराध की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिसिंग करने और आम लोगों से संवाद के तरीके बताए जाएंगे।

कई बार थाने या पुलिस चौकी पर शिकायत लेकर पहुंचने वाले व्यक्ति के लिए पुलिसकर्मी का व्यवहार ही उसकी पहली अनुभूति होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण में शिकायतकर्ता की बात ध्यान से सुनने, समस्या समझने और कार्रवाई की जानकारी देने पर जोर रहेगा।पुलिसकर्मियों को यह भी बताया जाएगा कि कानून का पालन कराते समय अनावश्यक सख्ती और सामान्य स्थिति में व्यवहार के बीच अंतर कैसे रखा जाए।

संभ्रांत नागरिकों को सम्मान देने के साथ पीड़ित और जरूरतमंद के साथ संवेदनशील व्यवहार करने की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशिक्षण का एक अहम हिस्सा त्योहारों के दौरान पुलिस की भूमिका से जुड़ा होगा। कांवड़ यात्रा और अन्य आयोजनों में भीड़ के बीच ड्यूटी करते समय श्रद्धालुओं से संवाद, यातायात नियंत्रण और विवाद की स्थिति में संयम बनाए रखने के तरीके बताए जाएंगे।