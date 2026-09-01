गोरखपुर में चेकिंग के दौरान बदमाश ने सिपाही पर चलाई गोली, जवाबी कार्रवाई में शातिर अपराधी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपराइच के जंगल धूषण तिराहे पर मंगलवार तड़के चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बाएं हाथ में गोली लगने से सिपाही घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी जिसे पुलिस ने दबोच लिए।

एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पकड़ा गया बदमाश मुमताज तिवारीपुर क्षेत्र का रहने वाला है उसके विरुद्ध जिले के अलग-अलग थानों में चोरी, लूट, आर्म्स और एनडीपीएस एक्ट समेत 14 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार तड़के तीन बजे जंगल धूषण तिराहे पर पिपराइच थाना पुलिस और एंटी थेफ्ट सेल की संयुक्त टीम संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पादरी बाजार की तरफ से दो लोग स्कूटी से आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो दोनों यूटर्न लेकर भागने लगे। इसी दौरान स्कूटी सवार गिर गया।

पुलिस टीम ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन आरोप है कि उसने पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। गोली लगने से सिपाही हनुमान घायल हो गए। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। वह मौके पर गिर पड़ा, जबकि उसका साथी सरफराज पुत्र मासेउल्लाह निवासी बक्शीपुर, थाना कोतवाली अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

घायल बदमाश की पहचान मुमताज अहमद उर्फ राजू तिवारीपुर के निजामपुर का रहने वाला है। उसे प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी पिपराइच ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मुमताज के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, एक खोखा व एक जिंदा कारतूस, 2200 रुपये नकद, एक स्कूटी बरामद हुई।