गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़ के बाद 50 हजारी इनामी गुड्डू ढाढ़ी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
गोरखपुर पुलिस ने 50 हजार के इनामी बदमाश गुड्डू ढाढ़ी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। लूट के मामले में फरार चल रहे बदमाश के पैर में गोली लगी, उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
HighLights
50 हजार का इनामी बदमाश गुड्डू दाढ़ी गिरफ्तार।
पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली।
गोरखपुर में लूट के मामले में था फरार।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लूट के मामले में फरार चल रहा 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश गुड्डू ढाढ़ी पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार हुआ। सहजनवा-पीपीगंज की सीमा सिसई घाट के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान उसके पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश पर गोरखपुर समेत अन्य जिलों के थानों में 45 मुकदमें दर्ज है।
पुलिस के अनुसार, पीपीगंज निवासी गुड्डू ढाढ़ी लूट के एक मामले में फरार चल रहा था। गुरुवार सुबह पुलिस टीम को उसके सिसई घाट के आसपास मौजूद होने की सूचना मिली। इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही आरोपित ने फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगा।
आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई घायल होने के बाद पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से असलहा और कारतूस बरामद हुआ। इसके बाद उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।
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पुलिस के मुताबिक, गुड्डू के विरुद्ध विभिन्न थानों में 45 मुकदमे दर्ज हैं। आपराधिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहने के कारण उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। लूट के मामले में फरार होने के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।